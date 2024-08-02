Giriş Tarihi: 02.08.2024 23:33
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
23:33
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Cimbom yeni orta sahasını buldu! İngiliz ekibiyle anlaşmayı duyurdular...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon öncesi hamlelerini yapmaya devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Okan Buruk'un onayıyla hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, uzun süredir orta saha transferi için arayışlarını devam ederken, istediği oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın. İşte flaş transfer teklifinin detayları ve o yıldız oyuncu...