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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Cimbom yeni orta sahasını buldu! İngiliz ekibiyle anlaşmayı duyurdular...
Giriş Tarihi: 02.08.2024 23:33 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 23:33

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Cimbom yeni orta sahasını buldu! İngiliz ekibiyle anlaşmayı duyurdular...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon öncesi hamlelerini yapmaya devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Okan Buruk'un onayıyla hareket eden sarı-kırmızılı yönetim, uzun süredir orta saha transferi için arayışlarını devam ederken, istediği oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın. İşte flaş transfer teklifinin detayları ve o yıldız oyuncu...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Cimbom yeni orta sahasını buldu! İngiliz ekibiyle anlaşmayı duyurdular...

Süper Lig'de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray, uzun süredir görüşmeler yaptığı orta saha transferinde mutlu sona ulaşmaya yakın.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Cimbom yeni orta sahasını buldu! İngiliz ekibiyle anlaşmayı duyurdular...

Son olarak kadrosuna Elias Jelert'i katan Cimbom, orta saha transferi için de kesenin ağzını açmıştı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Cimbom yeni orta sahasını buldu! İngiliz ekibiyle anlaşmayı duyurdular...

Galatasaray, anlaşmaya yakın olduğu orta saha transferinde istediği oyuncuyu İngiltere'de buldu. İşte sürpriz transferin detayları...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Cimbom yeni orta sahasını buldu! İngiliz ekibiyle anlaşmayı duyurdular...

Leon Goretzka ve Scott McTominay gibi yıldızlar için yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydedemeyen yönetim, istediği oyuncuyu buldu.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ve Cimbom yeni orta sahasını buldu! İngiliz ekibiyle anlaşmayı duyurdular...

CİMBOM, GABRIEL SARA TRANSFERİNİ BİTİRMEK ÜZERE

Zenit forması giyen Brezilyalı orta saha Wendel'de istediği sonucu alamayan Galatasaray, orta saha transferi için yeniden Gabriel Sara'ya yöneldi.

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