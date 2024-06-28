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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray transferi haberi: Cimbom'dan bomba transfer hamlesi! Eski oyuncusu geri dönüyor...
Giriş Tarihi: 28.06.2024 20:18 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 20:21

Son dakika Galatasaray transferi haberi: Cimbom'dan bomba transfer hamlesi! Eski oyuncusu geri dönüyor...

Son dakika Galatasaray transferi haberi: Süper Lig'de üst üste iki kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için transferler yapmak adına kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, transferde sürpriz bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un onayıyla harekete geçen yönetim, takımın eski oyuncusu için hamle yapacak. İşte o yıldız isim ve transferin detayları...

Son dakika Galatasaray transferi haberi: Cimbom’dan bomba transfer hamlesi! Eski oyuncusu geri dönüyor...

Son dakika haberleri... Geride bırakığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Galatasaray transferi haberi: Cimbom’dan bomba transfer hamlesi! Eski oyuncusu geri dönüyor...

Üst üste iki kez şampiyon olan Cimbom, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefliyor.

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Son dakika Galatasaray transferi haberi: Cimbom’dan bomba transfer hamlesi! Eski oyuncusu geri dönüyor...

GALATASARAY 5 HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Yeni sezon hazırlık kampını iki etap şeklinde Avusturya'da gerçekleştirecek Galatasaray, burada 5 hazırlık maçı oynayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın, Avusturya kampında yapacağı hazırlık maçlarının programı daha sonra duyurulacak.

Son dakika Galatasaray transferi haberi: Cimbom’dan bomba transfer hamlesi! Eski oyuncusu geri dönüyor...

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak adına play-off oynayacak olan Cimbom, yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek adına transferleri duyurmaya başlayacak.

Son dakika Galatasaray transferi haberi: Cimbom’dan bomba transfer hamlesi! Eski oyuncusu geri dönüyor...

CİMBOM TRANSFERDE DURMAK İSTEMİYOR

İlk hamlesini Fenerbahçe'den ayrılan Michy Batshuayi'den yana yapan sarı-kırmızı yönetim, ikinci transfer olarak Oğuz Aydın'ı bitirme aşamasında.

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