Giriş Tarihi: 28.06.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
20:21
Son dakika Galatasaray transferi haberi: Cimbom'dan bomba transfer hamlesi! Eski oyuncusu geri dönüyor...
Son dakika Galatasaray transferi haberi: Süper Lig'de üst üste iki kez şampiyon olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için transferler yapmak adına kolları sıvayan Galatasaray yönetimi, transferde sürpriz bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un onayıyla harekete geçen yönetim, takımın eski oyuncusu için hamle yapacak. İşte o yıldız isim ve transferin detayları...