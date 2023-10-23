Giriş Tarihi: 23.10.2023 11:48
Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
12:27
SON DAKİKA: Galatasaray'a dünyaca ünlü orta saha! Cimbom transferde büyük oynuyor...
Bu sezon üç kulvarda mücadele eden Galatasaray'da transfer harektliliği başladı. Devre arasına doğru araştırmalarına başlayan sarı kırmızılı ekip, dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusunu radarına aldı. Okan Buruk yönetiminde yarın Bayern Münih ile karşılaşacak olan Galatasaray'da ara transfer sürecine doğru sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...