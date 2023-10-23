SON DAKİKA: Galatasaray’a dünyaca ünlü orta saha! Cimbom transferde büyük oynuyor...

Devre arası transfer döneminde orta sahasını da güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, gözünü Fransız orta sahaya dikti. Bayern Münih ile karşılaşacak olan Cimbom ara transfer dönemi yaklaşırken eksik olan mevkilerini doldurmak için yoğun bir çalışma içerisinde. İşte Galatasaray için transfer iddiasının detayları...