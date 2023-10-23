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Haberler Galeri SON DAKİKA: Galatasaray'a dünyaca ünlü orta saha! Cimbom transferde büyük oynuyor...
Giriş Tarihi: 23.10.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 12:27

SON DAKİKA: Galatasaray'a dünyaca ünlü orta saha! Cimbom transferde büyük oynuyor...

Bu sezon üç kulvarda mücadele eden Galatasaray'da transfer harektliliği başladı. Devre arasına doğru araştırmalarına başlayan sarı kırmızılı ekip, dünyaca ünlü Fransız orta saha oyuncusunu radarına aldı. Okan Buruk yönetiminde yarın Bayern Münih ile karşılaşacak olan Galatasaray'da ara transfer sürecine doğru sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray’a dünyaca ünlü orta saha! Cimbom transferde büyük oynuyor...

Devre arası transfer döneminde orta sahasını da güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, gözünü Fransız orta sahaya dikti. Bayern Münih ile karşılaşacak olan Cimbom ara transfer dönemi yaklaşırken eksik olan mevkilerini doldurmak için yoğun bir çalışma içerisinde. İşte Galatasaray için transfer iddiasının detayları...

SON DAKİKA: Galatasaray’a dünyaca ünlü orta saha! Cimbom transferde büyük oynuyor...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da devre arasındaki transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor.

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SON DAKİKA: Galatasaray’a dünyaca ünlü orta saha! Cimbom transferde büyük oynuyor...

Bu sezon üç kulvarda boy gösteren Galatasaray'da devre arası transfer harekatı resmen başladı. Hal böyleyken ise yaşanan sıcak gelişmeler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

SON DAKİKA: Galatasaray’a dünyaca ünlü orta saha! Cimbom transferde büyük oynuyor...

Son olarak devre arası transfer döneminde orta sahasını da güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, gözünü Juventus'la sözleşmesi biten bir isme çevirdi.

SON DAKİKA: Galatasaray’a dünyaca ünlü orta saha! Cimbom transferde büyük oynuyor...

Aspor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar Devler Ligi'nde gruptan çıkılması halinde Fransız yıldız için İtalyan ekibiyle temasa geçecek.

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