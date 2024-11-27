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Haberler Galeri SON DAKİKA: Galatasaray'da Icardi sonrası plan değişti: Sallai + 2 bomba transfer
Giriş Tarihi: 27.11.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 13:49

SON DAKİKA: Galatasaray'da Icardi sonrası plan değişti: Sallai + 2 bomba transfer

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray'da transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'da da zirve hedefi olan sarı kırmızılı takım teknik heyet ve yönetimle birlikte ara transfer dönemine odaklandı. Öyle ki, Sezonu kapatan Arjantinli golcünün yerine uygulanacak plan netleşti. İşte Galatasaray'ın devre arası sonrası uygulayacağı UEFA kadro tarifesi…

SON DAKİKA: Galatasaray’da Icardi sonrası plan değişti: Sallai + 2 bomba transfer

Mauro Icardi'nin sakatlığında Victor Osimhen ve Michy Batshuayi ile forma savaşına girecek forvet arayışına başlayan Cimbom, ara transfer dönemi öncesi Avrupa rotasını çizdi. Buna göre; Sallai'yi UEFA'ya bildirecek olan sarı kırmızılı ekip, 2 yeni yıldızı da takıma kazandırıp şampiyonluk için güçlenecek…

SON DAKİKA: Galatasaray’da Icardi sonrası plan değişti: Sallai + 2 bomba transfer

Galatasaray, Süper Lig deplasmanlarındaki başarısını bu kez Avrupa'ya taşımak istiyor.

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SON DAKİKA: Galatasaray’da Icardi sonrası plan değişti: Sallai + 2 bomba transfer

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak Galatasaray, "Kupa 2"de çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

SON DAKİKA: Galatasaray’da Icardi sonrası plan değişti: Sallai + 2 bomba transfer

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Hollanda temsilcisi karşısında galibiyet hedefleyen sarı kırmızılılar öte yandan ara transfer dönemine odaklandı.

SON DAKİKA: Galatasaray’da Icardi sonrası plan değişti: Sallai + 2 bomba transfer

Sezonu kapatan Arjantinli golcüyle birlikte Yusuf Demir ile Hakim Ziyech, kadrodan çıkıyor.

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