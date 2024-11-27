Giriş Tarihi: 27.11.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024
13:49
SON DAKİKA: Galatasaray'da Icardi sonrası plan değişti: Sallai + 2 bomba transfer
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray'da transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'da da zirve hedefi olan sarı kırmızılı takım teknik heyet ve yönetimle birlikte ara transfer dönemine odaklandı. Öyle ki, Sezonu kapatan Arjantinli golcünün yerine uygulanacak plan netleşti. İşte Galatasaray'ın devre arası sonrası uygulayacağı UEFA kadro tarifesi…