SON DAKİKA: Galatasaray’da Icardi sonrası plan değişti: Sallai + 2 bomba transfer

Mauro Icardi'nin sakatlığında Victor Osimhen ve Michy Batshuayi ile forma savaşına girecek forvet arayışına başlayan Cimbom, ara transfer dönemi öncesi Avrupa rotasını çizdi. Buna göre; Sallai'yi UEFA'ya bildirecek olan sarı kırmızılı ekip, 2 yeni yıldızı da takıma kazandırıp şampiyonluk için güçlenecek…