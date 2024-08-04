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Haberler Galeri SON DAKİKA! Galatasaray'da Köhn'ün bileti kesildi! Yerine 2 transfer birden | O oyuncudan Instagram takibi
Giriş Tarihi: 04.08.2024 22:20 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 22:20

SON DAKİKA! Galatasaray'da Köhn'ün bileti kesildi! Yerine 2 transfer birden | O oyuncudan Instagram takibi

Son dakika Galatasaray haberi: Yeni sezonu Süper Kupa finaliyle açan Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu ve şok bir yenilgi aldı. Sezona tatsız başlayan Cimbom'da flaş gelişmeler de yaşanıyor. Cuma günü başlayacak olan Süper Lig öncesi son hamlelerini yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım, Derrick Köhn yerine 2 sol bek transferi birden yapmayı hedefliyor. İşte Galatasaray'ın gündemine gelen 2 oyuncu...

SON DAKİKA! Galatasaray’da Köhn’ün bileti kesildi! Yerine 2 transfer birden | O oyuncudan Instagram takibi

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezona damga vuran ve rekorlar kırarak şampiyonluklar elde eden sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa maçında geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş ile karşılaştı.

SON DAKİKA! Galatasaray’da Köhn’ün bileti kesildi! Yerine 2 transfer birden | O oyuncudan Instagram takibi

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçı Ciro Immobile (2), Jonas Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu'nun attığı gollerle 5-0 kaybeden Galatasaray, sezona kötü bir başlangıç yaptı.

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SON DAKİKA! Galatasaray’da Köhn’ün bileti kesildi! Yerine 2 transfer birden | O oyuncudan Instagram takibi

OKAN BURUK DÖNEMİNİN EN FARKLI YENİLGİSİ

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk idaresinde en farklı mağlubiyetini yaşadı.

SON DAKİKA! Galatasaray’da Köhn’ün bileti kesildi! Yerine 2 transfer birden | O oyuncudan Instagram takibi

Galatasaray, bu süreçte en farklı mağlubiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Sparta Prag karşısında 4-1'lik skorla gördü. Beşiktaş mağlubiyeti, Buruk döneminin en farklı yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA! Galatasaray’da Köhn’ün bileti kesildi! Yerine 2 transfer birden | O oyuncudan Instagram takibi

BURUK'TAN ZAHA'YA ELEŞTİRİ: 'TAKTİĞİ YANLIŞ ANLATTI!'

Geçen sezonda da zaman zaman sıkıntılar yaşadığı Fildişi Sahilli Wilfried Zaha'ya ayrı bir parantez açan Buruk, Zaha'nın verdiği taktiği yanlış anlattığını savundu ve şu ifadeleri kullandı:

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