Giriş Tarihi: 04.08.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
22:20
SON DAKİKA! Galatasaray'da Köhn'ün bileti kesildi! Yerine 2 transfer birden | O oyuncudan Instagram takibi
Son dakika Galatasaray haberi: Yeni sezonu Süper Kupa finaliyle açan Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu ve şok bir yenilgi aldı. Sezona tatsız başlayan Cimbom'da flaş gelişmeler de yaşanıyor. Cuma günü başlayacak olan Süper Lig öncesi son hamlelerini yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım, Derrick Köhn yerine 2 sol bek transferi birden yapmayı hedefliyor. İşte Galatasaray'ın gündemine gelen 2 oyuncu...