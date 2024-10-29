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Haberler Galeri SON DAKİKA: Galatasaray'dan Beşiktaş'ı kızdıracak transfer hamlesi! Ocak ayında yer yerinden oynayacak
Giriş Tarihi: 29.10.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 11:54

SON DAKİKA: Galatasaray'dan Beşiktaş'ı kızdıracak transfer hamlesi! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sarı kırmızılı kulüpten Ocak ayında ortalığı karıştıracak bir transfer hamlesi iddiası geldi. Beşiktaş'ın eski yıldızını kadrosuna katmak için devreye girdiği konuşulan Cimbom eksik bölgelerini tamamlamak üzere yürüttükleri çalışmalarda aradığı sağ beki buldu. İşte Galatasaray transfer iddiasının detayları...

SON DAKİKA: Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer hamlesi! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

Cimbom sezon başında önemli bir bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı Elias Jelert'ten istediği verimi alamamıştı. Gelen bilgiye göre; Jelert'i ocak ayında kiralamak isteyen Galatasaray, sağ bek arayışları sırasında iddiaya göre Beşiktaş'ın eski yıldızına göz dikti. İşte Beşiktaş'ı kızdıracak transfer hamlesinin detayları.

SON DAKİKA: Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer hamlesi! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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SON DAKİKA: Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer hamlesi! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

Bu sezona iyi bir giriş yapan sarı kırmızılılar, haziran ayında 25. şampiyonluğuna ulaşmak istiyor.

SON DAKİKA: Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer hamlesi! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

Cimbom'da tüm gözler bu hedefe çevrilirken, yönetim bir yandan da kadro planlamalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA: Galatasaray’dan Beşiktaş’ı kızdıracak transfer hamlesi! Ocak ayında yer yerinden oynayacak

Galatasaraylı idarecilerin ocak ayında eksik bölgelere takviye yapmak için kolları sıvadığı kaydedildi.

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