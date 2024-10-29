Giriş Tarihi: 29.10.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024
11:54
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Beşiktaş'ı kızdıracak transfer hamlesi! Ocak ayında yer yerinden oynayacak
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sarı kırmızılı kulüpten Ocak ayında ortalığı karıştıracak bir transfer hamlesi iddiası geldi. Beşiktaş'ın eski yıldızını kadrosuna katmak için devreye girdiği konuşulan Cimbom eksik bölgelerini tamamlamak üzere yürüttükleri çalışmalarda aradığı sağ beki buldu. İşte Galatasaray transfer iddiasının detayları...