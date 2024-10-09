Giriş Tarihi: 09.10.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
09:59
SON DAKİKA: Galatasaray'dan ikinci Batshuayi operasyonu! Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer hamlesi geliyor...
Transfer sezonunun en çok konuşulan haberlerinden biri Fenerbahçe'nin yıldızı Batshuayi'nin Galatasaray'a gidişi olmuştu. İddiaya göre Galatasaray bir kez daha ezeli rakibine bu şoku yaşatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, sezon sonu Fenerbahçeli bir yıldızı daha kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte son dakika transfer haberine dair detaylar...