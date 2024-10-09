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Haberler Galeri SON DAKİKA: Galatasaray'dan ikinci Batshuayi operasyonu! Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer hamlesi geliyor...
Giriş Tarihi: 09.10.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 09:59

SON DAKİKA: Galatasaray'dan ikinci Batshuayi operasyonu! Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer hamlesi geliyor...

Transfer sezonunun en çok konuşulan haberlerinden biri Fenerbahçe'nin yıldızı Batshuayi'nin Galatasaray'a gidişi olmuştu. İddiaya göre Galatasaray bir kez daha ezeli rakibine bu şoku yaşatmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, sezon sonu Fenerbahçeli bir yıldızı daha kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte son dakika transfer haberine dair detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray’dan ikinci Batshuayi operasyonu! Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer hamlesi geliyor...

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, geçtiğimiz transfer sezonunda Batshuayi operasyonuyla ezeli rakibinin yıldız oyunsusunu kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılar ikinci bir operasyon için de düğmeye bastı. İddiaya göre Cimbom ikinci darbeyi vurmak için Fenerbahçeli futbolcuya teklif götürmeye hazırlanıyor. İşte o iddianın detayları...

SON DAKİKA: Galatasaray’dan ikinci Batshuayi operasyonu! Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer hamlesi geliyor...

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, flaş bir operasyonla Michy Batshuayi transferini bitirmişti. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcu, 2024/25 sezonu yaz transfer döneminde Sarı Kırmızılı ekibin yolunu tuttu.

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SON DAKİKA: Galatasaray’dan ikinci Batshuayi operasyonu! Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer hamlesi geliyor...

Cimbom'un ilk transferi olan Belçikalı, "Galatasaray zaten birkaç seneden beri beni istiyordu. Kaderin bizi bir araya getirdiğini düşünüyorum. Galatasaray benim olumlu performans göstermem için buraya çağırdı ve bana güven duydu. Buna karşılık yapmam gerekenleri yerine getireceğim." demişti.

SON DAKİKA: Galatasaray’dan ikinci Batshuayi operasyonu! Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer hamlesi geliyor...

Transfer duyurusunda yapılan gönderme ise dikkat çekmişti. Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarında Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gösteren bir video ile yapıldı. Bu video, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin, Sebastian Szymanski transferi sırasında söylediği "Florya'nın kalbinden aldık" sözlerine gönderme olarak yorumlanmıştı.

SON DAKİKA: Galatasaray’dan ikinci Batshuayi operasyonu! Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer hamlesi geliyor...

2026-2027 sezonu sonuna kadar Galatasaray ile sözleşme imzalayan Batshuayi, "Çok mutluyum. Galatasaray, büyük bir kulüp. Çok sık şampiyonluk yaşayan bir takım ve bu, bir oyuncu için çok önemli. Galatasaray, birkaç seneden beri beni istiyordu. Kaderin bizi bir araya getirdiğini düşünüyorum. Allah'ın yardımıyla bu formayı giyeceğim. Gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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