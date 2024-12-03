SON DAKİKA: Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! Cimbom’da sistem değişiyor…

Giriş Tarihi: 03.12.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024
11:31
Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Devre arası kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Cimbom'un transfer listesi ortaya çıktı. Sarı kırmızılı takımda ara transfer dönemi planı Victor Nelsson'un ayrılık talebi ve görev aldığındaki olumsuz performansı, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı ile yaşanılan endişe sonrasında yeniden revize edildi ve listeye stoper de eklendi. Öte yandan Okan Buruk; savunma hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle sistemde değişikliğe gidecek. İşte son dakika haberinin detayları…