SON DAKİKA: Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! Cimbom’da sistem değişiyor…

Eyüpspor maçında şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybeden Galatasaray, 8 Aralık'ta Sivas, 12 Aralık'ta da Avrupa Ligi'nde Malmö deplasmanına gidiyor. Abdülkerim'in bu 2 maçta da olmayışı, teknik ekibi kara kara düşündürüyor.