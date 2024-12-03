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Haberler Galeri SON DAKİKA: Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! Cimbom’da sistem değişiyor…
Giriş Tarihi: 03.12.2024 11:24 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 11:31

SON DAKİKA: Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! Cimbom’da sistem değişiyor…

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Devre arası kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Cimbom'un transfer listesi ortaya çıktı. Sarı kırmızılı takımda ara transfer dönemi planı Victor Nelsson'un ayrılık talebi ve görev aldığındaki olumsuz performansı, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığı ile yaşanılan endişe sonrasında yeniden revize edildi ve listeye stoper de eklendi. Öte yandan Okan Buruk; savunma hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle sistemde değişikliğe gidecek. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! Cimbom’da sistem değişiyor…

Son dakika haberi… Galatasaray'da savunma hattındaki sakatlar kervanına Abdülkerim Bardakcı da katıldı. Yaşanan bu gelişmeyle beraber sarı kırmızılı takımın stoper bölgesini ara transfer dönemi listesine eklediği ortaya çıktı.

SON DAKİKA: Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! Cimbom’da sistem değişiyor…

CİMBOM'DA SİSTEM DEĞİŞİYOR!

Galatasaray'da savunma hattındaki sakatlar kervanına Abdülkerim Bardakcı da katıldı.

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SON DAKİKA: Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! Cimbom’da sistem değişiyor…

Eyüpspor maçında sakatlanan 30 yaşındaki futbolcunun en az 10 gün sahalarda uzak kalması bekleniyor.

SON DAKİKA: Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! Cimbom’da sistem değişiyor…

Eyüpspor maçında şampiyonluk yolunda çok kritik 2 puan kaybeden Galatasaray, 8 Aralık'ta Sivas, 12 Aralık'ta da Avrupa Ligi'nde Malmö deplasmanına gidiyor. Abdülkerim'in bu 2 maçta da olmayışı, teknik ekibi kara kara düşündürüyor.

SON DAKİKA: Galatasaray’ın transfer listesi ortaya çıktı! Cimbom’da sistem değişiyor…

Son haftalarda savunmasında ciddi sıkıntılar yaşayan sarı-kırmızılılarda, Abdülkerim'in dışında Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs'un da sakatlıkları devam ediyor.

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