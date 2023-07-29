Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan ikinci Milan çıkarması! Ante Rebic sonrası o geliyor...
Giriş Tarihi: 29.07.2023 13:04 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 13:07

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan ikinci Milan çıkarması! Ante Rebic sonrası o geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarının ilk etabını Almanya'da tamamlayan Beşiktaş İstanbul'a dönmüştü. Yeni sezonun ilk resmi maçına ise Tirana karşısında çıkan siyah-beyazlı ekip, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve rövanş öncesi büyük avantaj sağladı. Bir yandan da transfer için yoğun mesai harcayan Kartal, 3 transferi resmen açıklamıştı. Ante Rebic ile de büyük ölçüde anlaşma sağlayan Beşiktaş, Milan'dan bir yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan ikinci Milan çıkarması! Ante Rebic sonrası o geliyor...

Beşiktaş, 2023-2024 sezonunu resmen açarken, ilk resmi maçını da UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Tirana ile oynadı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan ikinci Milan çıkarması! Ante Rebic sonrası o geliyor...

Sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, rövanş karşılaşması öncesi büyük avantaj elde etmiş oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan ikinci Milan çıkarması! Ante Rebic sonrası o geliyor...

Rövanş karşılaşmasına 3 Ağustos Perşembe günü çıkacak olan Kartal'ın tur atlaması halinde rakibi Zeljeznicar-Neftçi Bakü maçının galibi olacak.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan ikinci Milan çıkarması! Ante Rebic sonrası o geliyor...

Bir yandan transferde yoğun mesai harcayan siyah-beyazlı ekip; Emrecan Bulut, Daniel Amartey ve Andre Onana'yı kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan ikinci Milan çıkarması! Ante Rebic sonrası o geliyor...

STOPERDE NİNO ISRARI SÜRÜYOR

Stoper transferinde liste başında yer alan Nino'nun kulübü Fluminense çıkış maddesi olan 7 milyon euro'nun altına inmiyor.

SON DAKİKA