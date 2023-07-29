Giriş Tarihi: 29.07.2023 13:04 Güncelleme Tarihi: 29.07.2023 13:07

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan ikinci Milan çıkarması! Ante Rebic sonrası o geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarının ilk etabını Almanya'da tamamlayan Beşiktaş İstanbul'a dönmüştü. Yeni sezonun ilk resmi maçına ise Tirana karşısında çıkan siyah-beyazlı ekip, sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı ve rövanş öncesi büyük avantaj sağladı. Bir yandan da transfer için yoğun mesai harcayan Kartal, 3 transferi resmen açıklamıştı. Ante Rebic ile de büyük ölçüde anlaşma sağlayan Beşiktaş, Milan'dan bir yıldızı daha kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte o isim ve transfer haberine ait tüm detaylar...