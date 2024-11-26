Giriş Tarihi: 26.11.2024 13:25
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024
13:25
SON DAKİKA: Giovanni van Bronckhorst’un bavulu kapıda! Fenerbahçe derbisini göremeyebilir; İşte ihtimaller
Üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Siyah-Beyazlı takımda geleceği tartışılan Giovanni van Bronckhorst' için ayrılık çanları çalmaya başladı. Hollandalı çalıştırıcı için kader maçları Maccabi Tel Aviv ve ligde çıkacağı Hatay karşılaşması olacak. Öyle ki; Hollandalı hocanın ayrılığına ise kesin gözüyle bakılıyor. İşte detaylar...