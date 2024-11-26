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Haberler Galeri SON DAKİKA: Giovanni van Bronckhorst’un bavulu kapıda! Fenerbahçe derbisini göremeyebilir; İşte ihtimaller
Giriş Tarihi: 26.11.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:25

SON DAKİKA: Giovanni van Bronckhorst’un bavulu kapıda! Fenerbahçe derbisini göremeyebilir; İşte ihtimaller

Üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışında büyük darbe alan Siyah-Beyazlı takımda geleceği tartışılan Giovanni van Bronckhorst' için ayrılık çanları çalmaya başladı. Hollandalı çalıştırıcı için kader maçları Maccabi Tel Aviv ve ligde çıkacağı Hatay karşılaşması olacak. Öyle ki; Hollandalı hocanın ayrılığına ise kesin gözüyle bakılıyor. İşte detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA: Giovanni van Bronckhorst’un bavulu kapıda! Fenerbahçe derbisini göremeyebilir; İşte ihtimaller

Son dakika haberi... Şampiyonluk yarışına iddialı başladığı görülen Beşiktaş; lider Galatasaray'ın 13, ikinci Fenerbahçe'nin de 8 puan gerisinde kalırken 6. sıraya kadar geriledi. Göztepe maçında alınan skor siyah beyazlı takıma büyük darbe vurdu. Öte yandan Giovanni van Bronckhorst'un maç sonu açıklamaları gündeme bomba gibi düştü ve yolların ayrılacağının sinyallerini verdi.

SON DAKİKA: Giovanni van Bronckhorst’un bavulu kapıda! Fenerbahçe derbisini göremeyebilir; İşte ihtimaller

YÖNETİM DESTEĞİ YOK!

Göztepe yenilgisinin ardından "Ligi 46 puan geride bitirince şampiyonluktan bahsedebilir misiniz?" sözleriyle tepki çeken Van Bronckhorst'un arkasında yönetim desteği de artık yok denecek kadar az. Yönetim içerisinde de ortaya çıkan tablo ve sonuçlardan dolayı farklı düşünceler oluşmaya başladı.

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SON DAKİKA: Giovanni van Bronckhorst’un bavulu kapıda! Fenerbahçe derbisini göremeyebilir; İşte ihtimaller

Kartal'ın perşembe günü Macaristan'da oynayacağı Maccabi Tel Aviv ve ligde çıkacağı Hatay maçları Van Bronckhorst'un da kaderini belirleyecek. Bu maçlarda kayıp yaşanması halinde yönetim, Hollandalı hocanın geleceğini masaya yatırmak için toplanacak

SON DAKİKA: Giovanni van Bronckhorst’un bavulu kapıda! Fenerbahçe derbisini göremeyebilir; İşte ihtimaller

SİZİN DİNLENMENİZ LAZIM!
Başakşehir maçı sonrası Hollanda'ya giden ve takımı 3 gün yardmı cılarına bırakan Van Bronckhorst, sonra da 4 gün izin vermişti. Bronckhorst, iki günlük antrenman sonrası oyuncularını tekrar izine çıkarmıştı. Holandalı hoca, Göztepe karşılaşmasının ardından da takıma 1 günlük dinlenme imkânı tanıdı.

SON DAKİKA: Giovanni van Bronckhorst’un bavulu kapıda! Fenerbahçe derbisini göremeyebilir; İşte ihtimaller

NEREDESİN FRİEDEL!
Yönetim kurulu danışmanı olarak yazın göreve getirilen Brad Friedel de sorgulanıyor. Sezon başındaki Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile transferlerinde adı olmayan ancak devamında alınan Ndour, Uduokhai, Can Keleş, Joao Mario gibi isimlerde var olan Friedel'ın seçimleri de eleştiriliyor. Beşiktaş'ın kanat eksikliği ve ihtiyacı varken Ndour ve Joao Mario'nun transfer edilmesiyle birlikte, giden oyunculardan gelir elde edilememesi tartışma konuları arasında yer alıyor.

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