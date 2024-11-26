SON DAKİKA: Giovanni van Bronckhorst’un bavulu kapıda! Fenerbahçe derbisini göremeyebilir; İşte ihtimaller

NEREDESİN FRİEDEL!

Yönetim kurulu danışmanı olarak yazın göreve getirilen Brad Friedel de sorgulanıyor. Sezon başındaki Paulista, Rafa Silva ve Ciro Immobile transferlerinde adı olmayan ancak devamında alınan Ndour, Uduokhai, Can Keleş, Joao Mario gibi isimlerde var olan Friedel'ın seçimleri de eleştiriliyor. Beşiktaş'ın kanat eksikliği ve ihtiyacı varken Ndour ve Joao Mario'nun transfer edilmesiyle birlikte, giden oyunculardan gelir elde edilememesi tartışma konuları arasında yer alıyor.