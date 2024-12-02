Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA GS HABERİ: İtalyanlardan bomba Osimhen iddiası! Hiç hesapta olmayan bir kulüp devreye girdi!
Giriş Tarihi: 02.12.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 16:28

SON DAKİKA GS HABERİ: İtalyanlardan bomba Osimhen iddiası! Hiç hesapta olmayan bir kulüp devreye girdi!

75 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Nijeryalı golcü ile ilgili son dönemde ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi. Kısa sürede takımda büyük etki bırakan Victor Osimhen'i renklerine bağlamak üzere çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray oyuncunun bonservisini alabilmek için kaynak arayışına devam ederken iddiaya göre; Bonservisi Napoli'de bulunan Osimhen için bir başka İtalya Serie A ekibi de devrede. İşte gündeme bomba gibi düşen transfer haberinin detayları…

SON DAKİKA GS HABERİ: İtalyanlardan bomba Osimhen iddiası! Hiç hesapta olmayan bir kulüp devreye girdi!

Galatasaray, Osimhen'in bonservisini alabilmek için kaynak arayışını sürdürüyor. Sponsorlarla görüşmelerine devam eden sarı kırmızılı ekip yalnızca kaynak bulmakla değil aynı zamanda dünyaca ünlü golcüye talip olan dev kulüplerle de karşı karşıya…

SON DAKİKA GS HABERİ: İtalyanlardan bomba Osimhen iddiası! Hiç hesapta olmayan bir kulüp devreye girdi!

Sezon başında sürpriz bir şekilde rotasını Türkiye'ye çeviren Osimhen, Galatasaray'ın Süper Lig ve Avrupa Ligi'ndeki başarısında büyük pay sahibi oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA GS HABERİ: İtalyanlardan bomba Osimhen iddiası! Hiç hesapta olmayan bir kulüp devreye girdi!

Galatasaray'da sergilediği performans ve attığı gollerle kısa sürede iz bırakan yıldız futbolcusu Victor Osimhen, hem teknik heyetten hem de taraftardan tam not aldı.

SON DAKİKA GS HABERİ: İtalyanlardan bomba Osimhen iddiası! Hiç hesapta olmayan bir kulüp devreye girdi!

Galatasaray'da çıktığı 11 maçta 8 kez ağları havalandıran Osimhen, 5 de asist katkısı yaparak takımın en önemli ismi olmayı başardı.

SON DAKİKA GS HABERİ: İtalyanlardan bomba Osimhen iddiası! Hiç hesapta olmayan bir kulüp devreye girdi!

Napoli'nin serbest kalma bedelini 75 milyon avro olarak belirlediği 25 yaşındaki golcüye birçok dev talip olurken sarı kırmızılıların da Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için çalışmalarını sürdürdüğü biliniyordu.

SON DAKİKA