SON DAKİKA GS HABERİ: İtalyanlardan bomba Osimhen iddiası! Hiç hesapta olmayan bir kulüp devreye girdi!

Galatasaray, Osimhen'in bonservisini alabilmek için kaynak arayışını sürdürüyor. Sponsorlarla görüşmelerine devam eden sarı kırmızılı ekip yalnızca kaynak bulmakla değil aynı zamanda dünyaca ünlü golcüye talip olan dev kulüplerle de karşı karşıya…