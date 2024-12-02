Giriş Tarihi: 02.12.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 02.12.2024
16:28
SON DAKİKA GS HABERİ: İtalyanlardan bomba Osimhen iddiası! Hiç hesapta olmayan bir kulüp devreye girdi!
75 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Nijeryalı golcü ile ilgili son dönemde ortaya atılan iddialara bir yenisi daha eklendi. Kısa sürede takımda büyük etki bırakan Victor Osimhen'i renklerine bağlamak üzere çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray oyuncunun bonservisini alabilmek için kaynak arayışına devam ederken iddiaya göre; Bonservisi Napoli'de bulunan Osimhen için bir başka İtalya Serie A ekibi de devrede. İşte gündeme bomba gibi düşen transfer haberinin detayları…