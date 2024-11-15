SON DAKİKA GS HABERİ: Muslera’nın yerine kim gelecek? Levent Tüzemen o ismi açıkladı!

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Son 2 sezonunu şampiyon olarak kapatan Galatasaray, bu sezonda da Süper Lig'deki zirve yarışını önde götürmeye devam ediyor. Öte yandan hem Ocak ayı hem de yaz transfer dönemi için şimdiden çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılarda akıbeti ve yerine gelecek isim en çok merak edilen kişi Fernando Muslera oldu. Galatasaray için efsaneleşen tecrübeli file bekçisinin yerine gelecek o isim ise ortayaç çıktı. İşte yönetimin ilgilendiği o kaleci...