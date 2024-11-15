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Haberler Galeri SON DAKİKA GS HABERİ: Muslera'nın yerine kim gelecek? Levent Tüzemen o ismi açıkladı!
Giriş Tarihi: 15.11.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:15

SON DAKİKA GS HABERİ: Muslera'nın yerine kim gelecek? Levent Tüzemen o ismi açıkladı!

2011 yılında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera'nın bu sezon sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı sıkça gündeme gelirken en çok merak edilen ise efsane file bekçisinin yerini alacak isim oldu. SABAH Spor yorumcusu Levent Tüzemen, bugünkü 4 soru 4 cevap yazısında yönetimin yeni kaleci çalışmalarına hız verdiğini ifade etti ve merakla yanıt arayan "Galatasaray'ın yeni kalecisinin kim olacak?" sorusuna da son noktayı koydu. İşte son dakika haberine dair o detaylar.

SON DAKİKA GS HABERİ: Muslera’nın yerine kim gelecek? Levent Tüzemen o ismi açıkladı!

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Son 2 sezonunu şampiyon olarak kapatan Galatasaray, bu sezonda da Süper Lig'deki zirve yarışını önde götürmeye devam ediyor. Öte yandan hem Ocak ayı hem de yaz transfer dönemi için şimdiden çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılarda akıbeti ve yerine gelecek isim en çok merak edilen kişi Fernando Muslera oldu. Galatasaray için efsaneleşen tecrübeli file bekçisinin yerine gelecek o isim ise ortayaç çıktı. İşte yönetimin ilgilendiği o kaleci...

SON DAKİKA GS HABERİ: Muslera’nın yerine kim gelecek? Levent Tüzemen o ismi açıkladı!

2011 yılından bu yana sarı kırmızılı takımda forma giyen Fernando Muslera için veda vakti geldi.

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SON DAKİKA GS HABERİ: Muslera’nın yerine kim gelecek? Levent Tüzemen o ismi açıkladı!

Tecrübeli file bekçisinin bu sezon sonunda futbolu bırakması bekleniyor.

SON DAKİKA GS HABERİ: Muslera’nın yerine kim gelecek? Levent Tüzemen o ismi açıkladı!

Oyuncunun ailesiyle ilgili bazı sağlık problemleri olduğu iddia edilirken Muslera'nın futbolu bırakıp, ülkesine döneceği belirtiliyor. Uruguaylı kalecinin ailesi de kısa bir süre önce İstanbul'dan ayrılmıştı.

SON DAKİKA GS HABERİ: Muslera’nın yerine kim gelecek? Levent Tüzemen o ismi açıkladı!

SABAH Spor'un tecrübeli spor yorumcusu Levent Tüzemen, bugün gazetenin 4 SORU 4 CEVAP köşesinde tam da bu noktaya parmak bastı ve Galatasaray yönetiminin ilgilendiği yeni kaleci için isim verdi.

İşte o yazı;

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