Giriş Tarihi: 15.11.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024
11:15
SON DAKİKA GS HABERİ: Muslera'nın yerine kim gelecek? Levent Tüzemen o ismi açıkladı!
2011 yılında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera'nın bu sezon sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı sıkça gündeme gelirken en çok merak edilen ise efsane file bekçisinin yerini alacak isim oldu. SABAH Spor yorumcusu Levent Tüzemen, bugünkü 4 soru 4 cevap yazısında yönetimin yeni kaleci çalışmalarına hız verdiğini ifade etti ve merakla yanıt arayan "Galatasaray'ın yeni kalecisinin kim olacak?" sorusuna da son noktayı koydu. İşte son dakika haberine dair o detaylar.