SON DAKİKA HABER: Fenerbahçe’nin son bombası sol beke geliyor! Amrabat transferinin maliyeti belli oldu

Son dakika haberi: Fenerbahçe uzun süredir uğraştığı Sofyan Amrabat transferinde mutlu sona ulaştı. Faslı yıldız için ödenecek bonservis bedeli ve yıldız oyuncunun alacağı ücret de ortaya çıktı. Bu arada Ferdi'nin yerine gelecek sol bek de netleşti. İşte detaylar...