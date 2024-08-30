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Haberler Galeri SON DAKİKA HABER: Fenerbahçe'nin son bombası sol beke geliyor! Amrabat transferinin maliyeti belli oldu
Giriş Tarihi: 30.08.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 11:49

SON DAKİKA HABER: Fenerbahçe'nin son bombası sol beke geliyor! Amrabat transferinin maliyeti belli oldu

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe uzun süredir bitirmek istediği orta saha transferini Sofyan Amrabat'ı alarak tamamladı. Resmi imzayı atacak olan Faslı yıldızın transfer bedeli ve alacağı ücret de ortaya çıktı. Bu arada Ferdi Kadıoğlu'nun gidişi sonrası yapılacak olan sol bek transferi de netleşti. İşte son dakika haberinin detayları...

Samet YÜKSEL
SON DAKİKA HABER: Fenerbahçe’nin son bombası sol beke geliyor! Amrabat transferinin maliyeti belli oldu

Son dakika haberi: Fenerbahçe uzun süredir uğraştığı Sofyan Amrabat transferinde mutlu sona ulaştı. Faslı yıldız için ödenecek bonservis bedeli ve yıldız oyuncunun alacağı ücret de ortaya çıktı. Bu arada Ferdi'nin yerine gelecek sol bek de netleşti. İşte detaylar...

SON DAKİKA HABER: Fenerbahçe’nin son bombası sol beke geliyor! Amrabat transferinin maliyeti belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe; ön libero, 8 numara ve sol bek mevkileri için girişimleri tam gaz devam ediyor.

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SON DAKİKA HABER: Fenerbahçe’nin son bombası sol beke geliyor! Amrabat transferinin maliyeti belli oldu

Özellikle Sofyan Amrabat için yoğun bir çalışma içinde olan Sarı-Lacivertli yönetim bu transferi bitirdi.

SON DAKİKA HABER: Fenerbahçe’nin son bombası sol beke geliyor! Amrabat transferinin maliyeti belli oldu

Geçtiğimiz sezon Manchester United formasını kiralık olarak giyen Sofyan Amrabat'ın bonservisi alınmamıştı.

SON DAKİKA HABER: Fenerbahçe’nin son bombası sol beke geliyor! Amrabat transferinin maliyeti belli oldu

TÜRKİYE'YE GELİYOR

İngiliz ekibi, kiralama bedeli olarak 9 milyon Euro ödeme yapmıştı. O dönemde satın alma opsiyonu 20 milyon Euro olarak belirlenmişti.

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