Giriş Tarihi: 30.08.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
11:49
SON DAKİKA HABER: Fenerbahçe'nin son bombası sol beke geliyor! Amrabat transferinin maliyeti belli oldu
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe uzun süredir bitirmek istediği orta saha transferini Sofyan Amrabat'ı alarak tamamladı. Resmi imzayı atacak olan Faslı yıldızın transfer bedeli ve alacağı ücret de ortaya çıktı. Bu arada Ferdi Kadıoğlu'nun gidişi sonrası yapılacak olan sol bek transferi de netleşti. İşte son dakika haberinin detayları...