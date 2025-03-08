Giriş Tarihi: 08.03.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
22:57
Son dakika haber: Trabzonspor - Hatayspor maçında tartışılan kararlar! VAR hakemine tepki...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Hatayspor'un gollerini Görkem Sağlam ve Massanga kaydetti. Bordo-mavili takımın tek golü Zubkov'dan geldi. Maça damga vuran pozisyonlar ise VAR hakeminin kararlarıyla iptal edilen 2 penaltı pozisyonu oldu. İşte tartışma yaratan o poziyon ve kararlar...