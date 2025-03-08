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Haberler Galeri Son dakika haber: Trabzonspor - Hatayspor maçında tartışılan kararlar! VAR hakemine tepki...
Giriş Tarihi: 08.03.2025 22:57 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 22:57

Son dakika haber: Trabzonspor - Hatayspor maçında tartışılan kararlar! VAR hakemine tepki...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Hatayspor'un gollerini Görkem Sağlam ve Massanga kaydetti. Bordo-mavili takımın tek golü Zubkov'dan geldi. Maça damga vuran pozisyonlar ise VAR hakeminin kararlarıyla iptal edilen 2 penaltı pozisyonu oldu. İşte tartışma yaratan o poziyon ve kararlar...

Son dakika haber: Trabzonspor - Hatayspor maçında tartışılan kararlar! VAR hakemine tepki...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

Son dakika haber: Trabzonspor - Hatayspor maçında tartışılan kararlar! VAR hakemine tepki...

Hatayspor'un galibiyet gollerini Görkem Sağlam ve Massanga kaydederken, Trabzonspor'un tek golünü Zubkov kaydetti.

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Son dakika haber: Trabzonspor - Hatayspor maçında tartışılan kararlar! VAR hakemine tepki...

YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Trabzonspor'un iç sahadaki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Bordo-mavili takım, evindeki son yenilgisini son dakikalarda Fenerbahçe'ye karşı almıştı.

Son dakika haber: Trabzonspor - Hatayspor maçında tartışılan kararlar! VAR hakemine tepki...

HATAYSPOR İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ ALDI

Murat Şahin yönetiminde kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini Trabzonspor karşısında aldı.

Son dakika haber: Trabzonspor - Hatayspor maçında tartışılan kararlar! VAR hakemine tepki...

TRABZONSPOR'DAN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Trabzonspor, bu sezon rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu (47) ve en fazla orta yaptığı (38) Süper Lig maçını Hatayspor'a karşı oynadı.