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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: 21. yüzyılın en golcü futbolcuları belli oldu! Listede Süper Lig rüzgarı: Sadece bir Türk var...
Giriş Tarihi: 27.03.2024 22:01 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 22:06

SON DAKİKA HABERİ: 21. yüzyılın en golcü futbolcuları belli oldu! Listede Süper Lig rüzgarı: Sadece bir Türk var...

SON DAKİKA HABERİ: Son dakika haberi: Milyonlar tarafından takip edilen IFFHS, 21. yüzyılın en golcü futbolcularını açıkladı. 50 futbolcunun yer aldığı geniş listede Süper Lig'den birçok yıldız yer alırken, tek Türk o isim oldu. IFFHS'nin belirlediği 21. yüzyılın en golcü 50 futbolcusu ve o listede yer alan Süper Lig yıldızları ile tek Türk ismi haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: 21. yüzyılın en golcü futbolcuları belli oldu! Listede Süper Lig rüzgarı: Sadece bir Türk var...
IFFHS'nin açıkladığı listeye göre, 21. yüzyılın en golcü futbolcuları belli oldu.
İşte o liste...
SON DAKİKA HABERİ: 21. yüzyılın en golcü futbolcuları belli oldu! Listede Süper Lig rüzgarı: Sadece bir Türk var...

1. Cristiano Ronaldo - 532 gol

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SON DAKİKA HABERİ: 21. yüzyılın en golcü futbolcuları belli oldu! Listede Süper Lig rüzgarı: Sadece bir Türk var...

2. Lionel Messi - 497 gol

SON DAKİKA HABERİ: 21. yüzyılın en golcü futbolcuları belli oldu! Listede Süper Lig rüzgarı: Sadece bir Türk var...

3. Zlatan Ibrahimovic - 393 gol

SON DAKİKA HABERİ: 21. yüzyılın en golcü futbolcuları belli oldu! Listede Süper Lig rüzgarı: Sadece bir Türk var...

4. Luis Suarez - 388 gol

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