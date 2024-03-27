Giriş Tarihi: 27.03.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
22:06
SON DAKİKA HABERİ: 21. yüzyılın en golcü futbolcuları belli oldu! Listede Süper Lig rüzgarı: Sadece bir Türk var...
SON DAKİKA HABERİ: Son dakika haberi: Milyonlar tarafından takip edilen IFFHS, 21. yüzyılın en golcü futbolcularını açıkladı. 50 futbolcunun yer aldığı geniş listede Süper Lig'den birçok yıldız yer alırken, tek Türk o isim oldu. IFFHS'nin belirlediği 21. yüzyılın en golcü 50 futbolcusu ve o listede yer alan Süper Lig yıldızları ile tek Türk ismi haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...