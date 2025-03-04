Giriş Tarihi: 04.03.2025 20:40
Güncelleme Tarihi: 04.03.2025
20:40
Son dakika haberi: 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Cuesta'nın penaltı pozisyonundaki diyaloglar...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 26. hafta müsabakaları tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi siteden haftanın maçlarında VAR'a gidilen anların konuşmalarını yayınladı. Buna göre Süper Lig'de haftanın en kritik müsabakası Kasımpaşa-Galatasaray arasında geçti. İki kez penaltı noktasına gidilen mücadelenin VAR kayıtları belli oldu. İşte detaylar...