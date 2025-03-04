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Haberler Galeri Son dakika haberi: 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Cuesta'nın penaltı pozisyonundaki diyaloglar...
Giriş Tarihi: 04.03.2025 20:40 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 20:40

Son dakika haberi: 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Cuesta'nın penaltı pozisyonundaki diyaloglar...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 26. hafta müsabakaları tamamlandı. Türkiye Futbol Federasyonu resmi siteden haftanın maçlarında VAR'a gidilen anların konuşmalarını yayınladı. Buna göre Süper Lig'de haftanın en kritik müsabakası Kasımpaşa-Galatasaray arasında geçti. İki kez penaltı noktasına gidilen mücadelenin VAR kayıtları belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Cuesta’nın penaltı pozisyonundaki diyaloglar...

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta müsabakaları tamamlandı.

Son dakika haberi: 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Cuesta’nın penaltı pozisyonundaki diyaloglar...

Türkiye Futbol Federasyonu her hafta olduğu gibi müsabakaların ardından VAR kayıtlarını açıkladı.

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Son dakika haberi: 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Cuesta’nın penaltı pozisyonundaki diyaloglar...

Lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı maçta iki kez VAR kontrolüyle penaltı noktasına gidildi.

Son dakika haberi: 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Cuesta’nın penaltı pozisyonundaki diyaloglar...

Mücadelenin hakemi Cihan Aydın ile VAR koltuğundaki Polonyalı Tomasz Kwiatkowski arasındaki diyaloglar belli oldu.

Son dakika haberi: 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı! İşte Cuesta’nın penaltı pozisyonundaki diyaloglar...

GALATASARAY'IN PENALTISI

VAR: "Sana olası bir penaltı için inceleme öneriyorum. Bak topa dokunmadı."

Hakem: "Evet gördüm, hücum oyuncusu ilk topa dokunuyor."