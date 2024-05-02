Son dakika haberi: 39’luk Cristiano Ronaldo’dan Al-Khaleej maçında unutulmayacak gol! Tüm dünya o hareketi konuşuyor...

Son dakika haberi: Al Nassr, Suudi Arabistan Kupası yarı finalinde konuk ettiği Al-Khaleej'i 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Al Hilal'in rakibi oldu. Sarı-mavili takımın dünyaca ünlü golcüsü Cristiano Ronaldo maçın yıldızı olurken, yaptığı hareketle dünya gündemine oturdu. İşte son dakika Cristiano Ronaldo haberinin tüm detayları...