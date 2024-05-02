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Haberler Galeri Son dakika haberi: 39'luk Cristiano Ronaldo'dan Al-Khaleej maçında unutulmayacak gol! Tüm dünya o hareketi konuşuyor...
Giriş Tarihi: 02.05.2024 00:36 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 00:37

Son dakika haberi: 39'luk Cristiano Ronaldo'dan Al-Khaleej maçında unutulmayacak gol! Tüm dünya o hareketi konuşuyor...

Son dakika haberi: Al Nassr, Suudi Arabistan Kupası yarı finalinde konuk ettiği Al-Khaleej'i 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Al Hilal'in rakibi oldu. Sarı-mavili takımın dünyaca ünlü golcüsü Cristiano Ronaldo maçın yıldızı olurken, yaptığı hareketle dünya gündemine oturdu. İşte son dakika Cristiano Ronaldo haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: 39’luk Cristiano Ronaldo’dan Al-Khaleej maçında unutulmayacak gol! Tüm dünya o hareketi konuşuyor...

Son dakika haberi: Al Nassr, Suudi Arabistan Kupası yarı finalinde konuk ettiği Al-Khaleej'i 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Al Hilal'in rakibi oldu. Sarı-mavili takımın dünyaca ünlü golcüsü Cristiano Ronaldo maçın yıldızı olurken, yaptığı hareketle dünya gündemine oturdu. İşte son dakika Cristiano Ronaldo haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: 39’luk Cristiano Ronaldo’dan Al-Khaleej maçında unutulmayacak gol! Tüm dünya o hareketi konuşuyor...

Suudi Arabistan Kupası yarı finalinde Al Nassr ile Al-Khaleej, Al-Awwal Park'ta karşıya karşıya gelerek kozlarını paylaştı.

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Son dakika haberi: 39’luk Cristiano Ronaldo’dan Al-Khaleej maçında unutulmayacak gol! Tüm dünya o hareketi konuşuyor...

Maça etkili başlayan ev sahibi Al Nassr, dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 17. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Son dakika haberi: 39’luk Cristiano Ronaldo’dan Al-Khaleej maçında unutulmayacak gol! Tüm dünya o hareketi konuşuyor...

Al Nassr, Al-Awwal Park'ta dakikalar 37'yi gösterirken bir diğer yıldızı Sadio Mane'nin penaltı ağlara gönderdiği topla 2-0 yaptı ve ilk yarıda başka gol sesi çıkmadı.

Son dakika haberi: 39’luk Cristiano Ronaldo’dan Al-Khaleej maçında unutulmayacak gol! Tüm dünya o hareketi konuşuyor...

İkinci yarıda etkili oyununu devam ettiren sarı-mavililerde Cristiano Ronaldo, dakikalar 57'yi gösterirken kendisinin 2. takımının 3. golünü attı

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