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Haberler Galeri Son dakika haberi: A Milli Takım'da Stefan Kuntz krizi! Ayrılık ve yeni hoca...
Giriş Tarihi: 24.09.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 12:09

Son dakika haberi: A Milli Takım'da Stefan Kuntz krizi! Ayrılık ve yeni hoca...

Son dakika haberi: A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında sahasında Lüksemburg'la 3-3 berabere kaldı ve B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Karşılaşma sonrası ise teknik direktör Stefan Kuntz'un kararları oldukça eleştirildi. Maç sonrası Stefan Kuntz'un ayrılığına dair iddialar gündeme gelirken, daha önce Milli Takım'da yaşananlar nedeniyle yaşanan bir kriz olduğu ortaya çıktı. Tüm bu yaşananlarla birlikte, Kuntz'un ayrılığı iddialarının yanı sıra yerli teknik direktörün Milli Takım için bir sunum yaptığı ortaya çıktı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: A Milli Takım’da Stefan Kuntz krizi! Ayrılık ve yeni hoca...

A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında sahasında Lüksemburg'la 3-3 berabere kaldı ve B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Karşılaşma sonrası ise teknik direktör Stefan Kuntz'un kararları oldukça eleştirildi. Maç sonrası Stefan Kuntz'un ayrılığına dair iddialar gündeme gelirken, daha önce Milli Takım'da yaşananlar nedeniyle yaşanan bir kriz olduğu ortaya çıktı. Tüm bu yaşananlarla birlikte, Kuntz'un ayrılığı iddialarının yanı sıra yerli teknik direktörün Milli Takım için bir sunum yaptığı ortaya çıktı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika haberi: A Milli Takım’da Stefan Kuntz krizi! Ayrılık ve yeni hoca...

A Milli Takım'ın Lüksemburg karşısında aldığı skor ve ortaya konan futbol tüm dikkatleri Teknik Direktör Stefan Kuntz'un üzerine çevirdi.

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Son dakika haberi: A Milli Takım’da Stefan Kuntz krizi! Ayrılık ve yeni hoca...

Ay-yıldızlı ekipteki çoğu oyuncunun isteksizliği ve gerçek performanslarının çok gerisinde kalmaları kafalarda soru işaretleri yarattı.

Son dakika haberi: A Milli Takım’da Stefan Kuntz krizi! Ayrılık ve yeni hoca...

Kuntz ile oyuncular arasındaki kopukluk gözlerden kaçmazken, Milli Takım'daki huzursuzluğun Portekiz ile oynanan Dünya Kupası play-off müsabakasında başladığı ileri sürüldü.

Son dakika haberi: A Milli Takım’da Stefan Kuntz krizi! Ayrılık ve yeni hoca...

O maçtaki taktik tartışmaların ve ardından Burak Yılmaz'ın Milli Takım'ı bırakmasının bazı kırgınlıklara yol açtığı bildirildi.

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