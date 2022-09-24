Giriş Tarihi: 24.09.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022 12:09

Son dakika haberi: A Milli Takım'da Stefan Kuntz krizi! Ayrılık ve yeni hoca...

Son dakika haberi: A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında sahasında Lüksemburg'la 3-3 berabere kaldı ve B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi. Karşılaşma sonrası ise teknik direktör Stefan Kuntz'un kararları oldukça eleştirildi. Maç sonrası Stefan Kuntz'un ayrılığına dair iddialar gündeme gelirken, daha önce Milli Takım'da yaşananlar nedeniyle yaşanan bir kriz olduğu ortaya çıktı. Tüm bu yaşananlarla birlikte, Kuntz'un ayrılığı iddialarının yanı sıra yerli teknik direktörün Milli Takım için bir sunum yaptığı ortaya çıktı. İşte o isim ve tüm detaylar...