Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte millileri bekleyen zorlu rakipler...
Giriş Tarihi: 23.03.2025 23:03 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 23:03

Son dakika haberi: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte millileri bekleyen zorlu rakipler...

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan ile karşılaştı. Türkiye, rakibini 3-0 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Bu galibiyet sonrası A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte millileri bekleyen zorlu rakipler...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Son dakika haberi: A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte millileri bekleyen zorlu rakipler...

Milliler, rakibini 3-0 mağlup etti. Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte millileri bekleyen zorlu rakipler...
KÖTÜ SERİ SONA ERDİ
A Milli Futbol Takımı, 2006 yılından sonra Macaristan'ı deplasmanda mağlup etti.
Son dakika haberi: A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte millileri bekleyen zorlu rakipler...

Ay-yıldızlılar, Macaristan'ı deplasmanda 7 Ekim 2006 tarihinde 1-0 yendikten sonra burada oynadığı 2'si resmi, 1'i özel olmak üzere 3 maçta da mağlup olmuştu.

Son dakika haberi: A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte millileri bekleyen zorlu rakipler...
250. GALİBİYET
A Milli Takımımızın Macaristan karşısındaki galibiyeti, tarihindeki 250. galibiyet oldu.