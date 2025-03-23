Giriş Tarihi: 23.03.2025 23:03
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025
23:03
Son dakika haberi: A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu! İşte millileri bekleyen zorlu rakipler...
Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan ile karşılaştı. Türkiye, rakibini 3-0 mağlup etti. Millilere galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Bu galibiyet sonrası A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte detaylar...