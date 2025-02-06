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Haberler Galeri Son dakika haberi: Abdülkadir Ömür Süper Lig'e dönüyor! İki takım birden talip oldu...
Giriş Tarihi: 06.02.2025 06:46 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 06:54

Son dakika haberi: Abdülkadir Ömür Süper Lig'e dönüyor! İki takım birden talip oldu...

Son dakika haberi: Trabzonspor'dan mutsuz bir şekilde ayrılan Abdülkadir Ömür, İngiltere Championship ekibi ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olmuştu. Fakat burada da beklentilerin altında kalan ve son maçlarda kadroya giremeyen 25 yaşındaki oyuncuya Süper Lig'de iki takım birden talip oldu. Hull City, Abdülkadir Ömür için gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı. İşte Ömür'e talip olan iki takım...

Son dakika haberi: Abdülkadir Ömür Süper Lig’e dönüyor! İki takım birden talip oldu...

Trabzonspor'dan ayrılarak İngiltere Championship takımlarından Hull City'e transfer olan Abdülkadir Ömür, Süper Lig'e dönüyor...

Son dakika haberi: Abdülkadir Ömür Süper Lig’e dönüyor! İki takım birden talip oldu...

Son maçlarda kadroya giremeyen ve beklentilerin altında kalan Abdülkadir Ömür'e talip olan iki Süper Lig ekibi belli oldu.

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Son dakika haberi: Abdülkadir Ömür Süper Lig’e dönüyor! İki takım birden talip oldu...

ÇAYKUR RİZESPOR VE EYÜPSPOR TEKLİF YAPTI

Play Spor'da yer alan habere göre; 25 yaşındaki Abdülkadir Ömür için Süper Lig ekipleri Çaykur Rizespor ve Eyüpspor'un talip olduğu iddia edildi.

Son dakika haberi: Abdülkadir Ömür Süper Lig’e dönüyor! İki takım birden talip oldu...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City yönetimi, Ömür için gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Son dakika haberi: Abdülkadir Ömür Süper Lig’e dönüyor! İki takım birden talip oldu...

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Abdülkadir Ömür'ü kadrosuna katmak için görüşmeler yapan iki kulüp de sıkı bir pazarlık içerisinde.

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