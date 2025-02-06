Giriş Tarihi: 06.02.2025 06:46
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
06:54
Son dakika haberi: Abdülkadir Ömür Süper Lig'e dönüyor! İki takım birden talip oldu...
Son dakika haberi: Trabzonspor'dan mutsuz bir şekilde ayrılan Abdülkadir Ömür, İngiltere Championship ekibi ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olmuştu. Fakat burada da beklentilerin altında kalan ve son maçlarda kadroya giremeyen 25 yaşındaki oyuncuya Süper Lig'de iki takım birden talip oldu. Hull City, Abdülkadir Ömür için gelecek olan teklifleri değerlendirme kararı aldı. İşte Ömür'e talip olan iki takım...