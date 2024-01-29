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Haberler Galeri Son dakika haberi: Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesindeki ilginç madde! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Giriş Tarihi: 29.01.2024 17:14 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 17:14

Son dakika haberi: Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesindeki ilginç madde! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika haberi: Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini yönetime ileten Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi belli oldu. Avrupa'ya transfer olmak istediğini ifade eden yıldız oyuncunun İngiliz ekibi Hull City ile anlaştığı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın da itiraf ettiği bu transferde, Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesine koyduğu madde de dikkat çekti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika haberi: Abdülkadir Ömür’ün sözleşmesindeki ilginç madde! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, başka takıma gitmek istediğini yönetime iletti.

Son dakika haberi: Abdülkadir Ömür’ün sözleşmesindeki ilginç madde! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trabzonspor formasıyla Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde kadro dışı kaldı.

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Son dakika haberi: Abdülkadir Ömür’ün sözleşmesindeki ilginç madde! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trabzonspor Kulübü, futbolcuları Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Ayrıca iki futbolcuyla ilgili de disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Son dakika haberi: Abdülkadir Ömür’ün sözleşmesindeki ilginç madde! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

BAŞKAN DOĞAN AÇIKLADI: "ABDÜLKADİR AYRILMAK İSTEDİĞİNİ İLETTİ"

Abdülkadir Ömür'ün transferine dair konuşan kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, "Abdülkadir Ömür ayrılmak istediğini bizlere söyledi. Trabzonspor'un çıkarlarına uygun bir teklif getirirse gitmesine izin vereceğiz. Şu an olan tekliflere Abdülkadir gitmek istemiyor. Dolayısıyla şu an konu ortada" demişti.

Son dakika haberi: Abdülkadir Ömür’ün sözleşmesindeki ilginç madde! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

ÖMÜR'ÜN HULL CITY İLE ANLAŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Ömür'ün İngiliz ekibi Hull City ile anlaşmaya vardığı ortaya çıkmıştı.

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