Giriş Tarihi: 29.01.2024 17:14
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
17:14
Son dakika haberi: Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesindeki ilginç madde! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika haberi: Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini yönetime ileten Abdülkadir Ömür'ün yeni adresi belli oldu. Avrupa'ya transfer olmak istediğini ifade eden yıldız oyuncunun İngiliz ekibi Hull City ile anlaştığı ortaya çıktı. Acun Ilıcalı'nın da itiraf ettiği bu transferde, Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür'ün sözleşmesine koyduğu madde de dikkat çekti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...