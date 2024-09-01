Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Adana Demirspor - Galatasaray maçına Deniz Eren Dönmezer damgası! İki yıl önce yaptığı paylaşım olay oldu
Giriş Tarihi: 01.09.2024 00:06 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 00:32

Son dakika haberi: Adana Demirspor - Galatasaray maçına Deniz Eren Dönmezer damgası! İki yıl önce yaptığı paylaşım olay oldu

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. İlk yarıda maçı domine eden Galatasaray devre arasında 4-0'lık skorla önde girdi. İkinci yarıda da üstün oynayan Cimbom, karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın en çok konuşulan oyuncularından bir tanesi de hatalı gol yiyen ve bir de penaltı kurtaran Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi Deniz Eren Dönmezer oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Adana Demirspor - Galatasaray maçına Deniz Eren Dönmezer damgası! İki yıl önce yaptığı paylaşım olay oldu

Trendyol Süper Lig'in dördüncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor'u 5-1 yendi. Galatasaray'ın gollerini Kerem, Semih Güler (k.k), Barış Alper, Mertens ve Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

Son dakika haberi: Adana Demirspor - Galatasaray maçına Deniz Eren Dönmezer damgası! İki yıl önce yaptığı paylaşım olay oldu

Ardından oyun içerisine sağlık ekiplerinin girip müdahalesi sonrası Icardi, sekerek oyun dışına çıktı. Sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen Mauro Icardi, 25'inci dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Adana Demirspor - Galatasaray maçına Deniz Eren Dönmezer damgası! İki yıl önce yaptığı paylaşım olay oldu

G.SARAY'DA ICARDI ŞOKU

Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanan Adana Demirspor - Galatasaray karşılaşmasında 31 yaşındaki forvet Mauro Icardi, sakatlanarak oyundan alındı. Mücadelenin 19'uncu dakikasında Arjantinli golcü, bir pozisyonda topu ileriye doğru çevirirken atağın devamında sağ arka adalesini tuttu.

Son dakika haberi: Adana Demirspor - Galatasaray maçına Deniz Eren Dönmezer damgası! İki yıl önce yaptığı paylaşım olay oldu

MERTENS VE ABDÜLKERİM İLK GOLLERİNİ ATTI

Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakcı Adana Demirspor karşısında bu sezonki ilk Süper Lig gollerini kaydetti.

Son dakika haberi: Adana Demirspor - Galatasaray maçına Deniz Eren Dönmezer damgası! İki yıl önce yaptığı paylaşım olay oldu

YUSUF SARI YİNE KAÇIRDI

70. dakikada Yusuf Sarı'nın şutunda Abdulkadir ceza sahasında koluyla müdahalede bulundu. VAR kontrolü sonucu maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

SON DAKİKA