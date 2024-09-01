Son dakika haberi: Adana Demirspor - Galatasaray maçına Deniz Eren Dönmezer damgası! İki yıl önce yaptığı paylaşım olay oldu

Giriş Tarihi: 01.09.2024 00:06
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
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Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı. İlk yarıda maçı domine eden Galatasaray devre arasında 4-0'lık skorla önde girdi. İkinci yarıda da üstün oynayan Cimbom, karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın en çok konuşulan oyuncularından bir tanesi de hatalı gol yiyen ve bir de penaltı kurtaran Adana Demirspor'un 15 yaşındaki kalecisi Deniz Eren Dönmezer oldu. İşte son dakika haberinin detayları...