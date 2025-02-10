Giriş Tarihi: 10.02.2025 06:29
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
06:32
Son dakika haberi: Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor ceza alacak mı? İşte 24.madde detayı...
Son dakika haberi: Süper Lig'in 23.haftasında dün akşam Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan mücadele yarıda kaldı. Karşılaşmanın 33. dakikasında Adan Demirspor, sahadan çekilme kararı aldı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ve futbolcular saha kenarında bir süre konuştu ve ardından soyunma odasına gitti. Hakem Oğuzhan Çakır da maçı tatil etti. Bu durum sonrası Adana Demirspor'un ne ceza alacağı merak ediliyor. İşte TFF tarafından düzenlenen Futbol Müsabaka Talimatı'nın o maddesi…