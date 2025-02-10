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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor ceza alacak mı? İşte 24.madde detayı...
Giriş Tarihi: 10.02.2025 06:29 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 06:32

Son dakika haberi: Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor ceza alacak mı? İşte 24.madde detayı...

Son dakika haberi: Süper Lig'in 23.haftasında dün akşam Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan mücadele yarıda kaldı. Karşılaşmanın 33. dakikasında Adan Demirspor, sahadan çekilme kararı aldı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı ve futbolcular saha kenarında bir süre konuştu ve ardından soyunma odasına gitti. Hakem Oğuzhan Çakır da maçı tatil etti. Bu durum sonrası Adana Demirspor'un ne ceza alacağı merak ediliyor. İşte TFF tarafından düzenlenen Futbol Müsabaka Talimatı'nın o maddesi…

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Son dakika haberi: Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor ceza alacak mı? İşte 24.madde detayı...

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti.

Son dakika haberi: Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor ceza alacak mı? İşte 24.madde detayı...

Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray; Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Cuesta, Jelert, Mertens, Sara, Sallai, Ahmed Kutucu, Osimhen ve Morata ile sahada yer aldı.

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Son dakika haberi: Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor ceza alacak mı? İşte 24.madde detayı...

Konuk ekip Adana Demirspor ise; Deniz Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Maestro, Tayfun Aydoğan, Yusuf Barası, Alioui ve Aimbetov ilk 11'iyle çıktı.

Son dakika haberi: Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor ceza alacak mı? İşte 24.madde detayı...

Galatasaray henüz 11'inci dakikada penaltı kazandı. 12'nci dakikada topun başına geçen Alvaro Morata, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

Son dakika haberi: Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor ceza alacak mı? İşte 24.madde detayı...

33'üncü dakikada Adana Demirspor sahadan çekildi. Önce konuk ekipte Yusuf Barası sakatlandı ve kendisini yere bıraktı. Bu boşlukta Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Semih Güler ve Tayfun Aydoğan'ı yanına çağırdı ve bir süre oyuncularla konuştu.

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