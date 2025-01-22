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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmed Kutucu transferinde 6 yıllık detay ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...
Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 11:09

Son dakika haberi: Ahmed Kutucu transferinde 6 yıllık detay ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi 7. Hafta maçında Dinamo Kiev 3-3 berabere kalan Galatasaray'da gözler lige ve transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar, kadrodaki eksiklikleri tamamlamak adına transferde gaza bastı. Bu doğrultuda kadroya katılan ilk isim Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu olacak. Cimbom'un yeni transferini kısa süre içerisinde açıklaması beklenirken, transferde 6 yıllık ilginç detay da ortaya çıktı. İşte flaş haberin detayları…

Son dakika haberi: Ahmed Kutucu transferinde 6 yıllık detay ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...

Süper Lig devi Galatasaray, devre arası transfer dönemi çalışmaları kapsamında hareketli saatler yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirirken, ilk takviye Türkiye'den oldu.

Son dakika haberi: Ahmed Kutucu transferinde 6 yıllık detay ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...

Cimbom, ligin flaş ekiplerinden Eyüpspor'da gösterdiği performansla yıldızlaşan Ahmed Kutucu transferinde mutlu sona ulaştı.

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Son dakika haberi: Ahmed Kutucu transferinde 6 yıllık detay ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...

6 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Teknik Direktör Okan Buruk'un takımda görmeyi çok istediği milli futbolcu için kapıyı 10 milyondan açan kulübü Eyüp ile 6 milyon Euro net bonservis ücreti karşılığında anlaşıldı.

Son dakika haberi: Ahmed Kutucu transferinde 6 yıllık detay ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...

3.5 SENELİK ANLAŞMA YAPILDI

Taraflar arasında ödeme planı konuşulurken, sarı-kırmızılı formayı giymeyi dört gözle bekleyen Kutucu ile 3.5 senelik anlaşmaya varıldı. öte yandan Yusuf Demir de kiralık olarak sezon sonuna kadar Eyüp'e verilecek.

Son dakika haberi: Ahmed Kutucu transferinde 6 yıllık detay ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...

1 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Transferi kısa sürede açıklaması beklenen Galatasaray, 24'lük yıldıza senelik 1 milyon Euro civarında ücret ödeyecek.

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