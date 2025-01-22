Giriş Tarihi: 22.01.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
11:09
Son dakika haberi: Ahmed Kutucu transferinde 6 yıllık detay ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi 7. Hafta maçında Dinamo Kiev 3-3 berabere kalan Galatasaray'da gözler lige ve transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılar, kadrodaki eksiklikleri tamamlamak adına transferde gaza bastı. Bu doğrultuda kadroya katılan ilk isim Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu olacak. Cimbom'un yeni transferini kısa süre içerisinde açıklaması beklenirken, transferde 6 yıllık ilginç detay da ortaya çıktı. İşte flaş haberin detayları…