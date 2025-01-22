Son dakika haberi: Ahmed Kutucu transferinde 6 yıllık detay ortaya çıktı! Meğer Galatasaray...

3.5 SENELİK ANLAŞMA YAPILDI

Taraflar arasında ödeme planı konuşulurken, sarı-kırmızılı formayı giymeyi dört gözle bekleyen Kutucu ile 3.5 senelik anlaşmaya varıldı. öte yandan Yusuf Demir de kiralık olarak sezon sonuna kadar Eyüp'e verilecek.