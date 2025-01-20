Giriş Tarihi: 20.01.2025 07:02
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025
07:02
Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Çulcu'dan Halil Umut Meler için olay sözler! "Rezalet bir geceydi"
Son dakika haberi: Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı hatasız geçen Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Maçın hakemi Halil Umut Meler ve yabancı VAR hakeminin 2 golü iptal etmesi maça damga vurdu. Karşılaşma sonrası SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül maç hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı.