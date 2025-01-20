Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Çulcu'dan Halil Umut Meler için olay sözler! "Rezalet bir geceydi"

MUSTAFA ÇULCU: İLK İPTALDE VAR PROTOKOLÜ ÇİĞNENDİ

Şampiyonluktaki en büyük rakibi Galatasaray deplasmanda iki gün önce iki puan bırakmış, puan makasını daraltmak adına fırsat yakalamış ve hedefi olan Fenerbahçe, yaş ortalaması 23.52, ligde sadece iki galibiyeti olan Adana Demirspor maçına böyle mi başlar? Bu bir Mourinho freni mi, hafta arası Lyon maçı düşüncesi mi?