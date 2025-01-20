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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Çulcu'dan Halil Umut Meler için olay sözler! "Rezalet bir geceydi"
Giriş Tarihi: 20.01.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 07:02

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Çulcu'dan Halil Umut Meler için olay sözler! "Rezalet bir geceydi"

Son dakika haberi: Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı hatasız geçen Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 mağlup etti. Maçın hakemi Halil Umut Meler ve yabancı VAR hakeminin 2 golü iptal etmesi maça damga vurdu. Karşılaşma sonrası SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül maç hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Çulcu’dan Halil Umut Meler için olay sözler! Rezalet bir geceydi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın ikini yarıdaki gollerini En-Nesyri (2), Dzeko ve Cenk Tosun kaydetti.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Çulcu’dan Halil Umut Meler için olay sözler! Rezalet bir geceydi

Maçın hakemi Halil Umut Meler ve yabancı VAR hakeminin 2 golü iptal etmesi maça damga vurdu. Karşılaşma sonrası SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül maç hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Çulcu’dan Halil Umut Meler için olay sözler! Rezalet bir geceydi

MUSTAFA ÇULCU: İLK İPTALDE VAR PROTOKOLÜ ÇİĞNENDİ

Şampiyonluktaki en büyük rakibi Galatasaray deplasmanda iki gün önce iki puan bırakmış, puan makasını daraltmak adına fırsat yakalamış ve hedefi olan Fenerbahçe, yaş ortalaması 23.52, ligde sadece iki galibiyeti olan Adana Demirspor maçına böyle mi başlar? Bu bir Mourinho freni mi, hafta arası Lyon maçı düşüncesi mi?

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Çulcu’dan Halil Umut Meler için olay sözler! Rezalet bir geceydi

"BİR GÜREŞÇİ GİBİ YERE İNDİRİYOR"

2. yarı Osayi ve Çağlar hamlesi ile oyun aklı değişti, önde basan Fenerbahçe seyretmeye başladık. İptal edilen goller Fenerbahçe'nin hırsını artırdı. Rakibin bir eksik kalması ile oyun temposunu yükseltti ve goller geldi. İlk yarıda Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde hava topu hamlesi esnasında Dzeko'yu Adana Demirsporlu Tolga sarıyor sarmalıyor, bir güreşçi gibi yere indiriyor bu pozisyon açık bir penaltı ama kaynadı gitti badem oldu.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Çulcu’dan Halil Umut Meler için olay sözler! Rezalet bir geceydi

"İLK İPTALDE VAR MÜDAHALESİ HATALI"

Halil Umut Meler kardeşim duran toplarda eşleşen oyuncular bir kez ikaz edilir, ikincide hâlâ temaslı itiş kakış varsa kart çıkmalıdır. Aynı şekilde üç sefer sözlü ikaz olmaz. Fenerbahçe'nin 52'de attığı, VAR müdahalesi OFR'den faul gerekçesi ile iptal edilen golde VAR müdahalesi hatalı. VAR karışmamalıydı, sahada hakemin kararı ve gol geçerli olmalıydı.

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