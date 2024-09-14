Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Levent Tüzemen'den olay sözler! "Galatasaray maskesiyle operasyon..."
Giriş Tarihi: 14.09.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 10:07

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Levent Tüzemen'den olay sözler! "Galatasaray maskesiyle operasyon..."

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig için yaz transfer sezonun sona erdi. Bu transfer döneminde en çok konuşulan takım ise Galatasaray oldu. Yaptığı ve yapamadığı transferlere eleştirilerin hedefi haline gelen Galatasaray yönetiminde istifalar da yaşandı. SABAH Spor'un iki usta kalemli Ahmet Çakar ve Levent Tüzemen, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer sezonundaki politikasıyla ve yaşanan istifalar sonrası çarpıcı sözler söyledi. İşte dikkat çeken o yorumlar...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Levent Tüzemen’den olay sözler! Galatasaray maskesiyle operasyon...

Trendyol Süper Lig için yaz transfer dönemi sona erdi. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor yaptıklarıya transferlerle dikkat çekti. Transfer sezonunun en çok tartışılan takımı ise Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı yönetimde istifalar yaşandı. SABAH Spor'un iki usta kalemli Ahmet Çakar ve Levent Tüzemen, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer sezonundaki politikasıyla ve yaşanan istifalar sonrası çarpıcı sözler söyledi. İşte dikkat çeken o yorumlar...

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Levent Tüzemen’den olay sözler! Galatasaray maskesiyle operasyon...

G.SARAY YENİDEN SEÇİME GİDER Mİ?

LEVENT TÜZEMEN: "FLORYA TECRÜBESİ İNSANLARA EMANET EDİLDİ"

Galatasaray'da rüzgârın nereden eseceği belli olmaz. Transfer politikalarındaki hatalar, yönetimi zora soktu, Dursun başkanın yaptığı yeni yönetimin yeterliliği tartışıldı. Florya, tecrübesiz insanlara emanet edildi. Kongre üyesi olarak; projeleri dikkatle izliyorum. Kemerburgaz, ekim ayı içinde tamamen hizmete girecek, Mecidiyeköy'deki rezidans, sahiplerine aralık ayında teslim edilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Levent Tüzemen’den olay sözler! Galatasaray maskesiyle operasyon...

ADNAN POLAT ADAY OLACAK MI?

G.Saray'ın inşaatı bitirmek adına 10 milyon TL bütçe ayırdığını duydum. Daha önce bu rezidansı yapmak isteyen kuruluş konkordato ilan etti ama sonra Beşiktaş Voleybol Takımı'na sponsor oldu. Adnan Polat ile konuştum ve kendisine "Geçici süre için başkanlık adayı mısınız?" diye sordum. Bana, "Ben G.Saray'daki görevimi tamamladım, başkanlıkla yakından uzaktan ilgim yok. Florya projesi için çalışıyorum. Kısa süre içinde çalışmaları bitirip ihaleye çıkacağız" dedi.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Levent Tüzemen’den olay sözler! Galatasaray maskesiyle operasyon...

"DURSUN BEY, FLORYA'YA ODAKLANDIĞI İÇİN TRANSFER SIKINTILARINI..."

G.Saray'ı seçim ortamına sokmak, çok yanlış olur. Akil insanlar, başkan Özbek ile bir araya gelip görüşlerini söyleyip desteklerini vermelidir. Dursun Bey de tamamen Florya'ya odaklandığı için transferde yaşanan sıkıntıları çözme konusunu ıskalamıştır. G.Saray'ın kaostan çıkıp huzur bulması için başkan Özbek'in ipleri eline alması ve masaya yumruğunu vurması gerekir.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Levent Tüzemen’den olay sözler! Galatasaray maskesiyle operasyon...

G.SARAY'DA NELER OLUYOR? CENK ERGÜN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Sosyal medya tarafından, yapılamayan transferler nedeniyle hedef haline geldi. Ağır sözcüklerle eleştirildi. Oysa Cenk Ergün, Dursun Özbek'in başkanlık döneminde Mariano, Maicon, Gomis, Belhanda, Rodrigues, Feghouli, Fernando, Ndiaye, Tolga Ciğerci gibi transferleri yapmış, bu takım iki yıl üst üste şampiyon olmuş, Dursun Özbek yerine gelen Mustafa Cengiz bu oyuncuları satarak kulübe para kazandırmıştı.

SON DAKİKA