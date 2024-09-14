Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Levent Tüzemen'den olay sözler! "Galatasaray maskesiyle operasyon..."

ADNAN POLAT ADAY OLACAK MI?

G.Saray'ın inşaatı bitirmek adına 10 milyon TL bütçe ayırdığını duydum. Daha önce bu rezidansı yapmak isteyen kuruluş konkordato ilan etti ama sonra Beşiktaş Voleybol Takımı'na sponsor oldu. Adnan Polat ile konuştum ve kendisine "Geçici süre için başkanlık adayı mısınız?" diye sordum. Bana, "Ben G.Saray'daki görevimi tamamladım, başkanlıkla yakından uzaktan ilgim yok. Florya projesi için çalışıyorum. Kısa süre içinde çalışmaları bitirip ihaleye çıkacağız" dedi.