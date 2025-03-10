Giriş Tarihi: 10.03.2025 07:17
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
07:17
Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu'dan Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemine övgü! ''Cesaretli ve taviz vermedi''
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, zorlu Alanyaspor deplasmanından 3 puan çıkarmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi 2-1 kazandı ve namağlup liderliğine devam etti. SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ali Gültiken, Galatasaray'ın galibiyetini ve hakem Yasin Kol'un performansını değerlendirdi. İşte detaylar...