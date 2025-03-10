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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu'dan Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemine övgü! ''Cesaretli ve taviz vermedi''
Giriş Tarihi: 10.03.2025 07:17 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 07:17

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu'dan Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemine övgü! ''Cesaretli ve taviz vermedi''

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray, zorlu Alanyaspor deplasmanından 3 puan çıkarmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleyi 2-1 kazandı ve namağlup liderliğine devam etti. SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ali Gültiken, Galatasaray'ın galibiyetini ve hakem Yasin Kol'un performansını değerlendirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemine övgü! ’’Cesaretli ve taviz vermedi’’

Süper Lig lideri Galatasaray, 27. haftada Alanyaspor deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemine övgü! ’’Cesaretli ve taviz vermedi’’

Aliti (kk) ve Osimhen'in golleriyle 2-1 galip gelen sarı-kırmızılılar, ligdeki yenilmez serisini 27 maça çıkardı ve puanını 68 yaptı.

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Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemine övgü! ’’Cesaretli ve taviz vermedi’’

SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ali Gültiken, Galatasaray'ın galibiyetini ve hakem Yasin Kol'un performansını kaleme aldı. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemine övgü! ’’Cesaretli ve taviz vermedi’’

AHMET ÇAKAR: HALA ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİYSE BAŞROL OSIMHEN'DİR!

''G.Saray ipten döndü. Bu dönüşün baş sorumlusu Osimhen'dir. Eğer G.Saray şampiyon olacaksa ve hâlâ şampiyonluğun favorisiyse bunun başrol oyuncusu Osimhen'dir! İlk yarıya bakıyoruz; G.Saray diye bir takım yok. Tempo düşük, bol pas yapıyorlar ama üretilen pozisyon sıfır! Bu arada G.Saray da golü yiyip ilk yarıyı mağlup kapattı. İkinci yarı başta Okan Buruk sonra tüm G.Saraylı oyuncular ve en önemlisi Osimhen, pabucun çok pahalı olduğunu anladılar. İkinci yarı G.Saray istenen baskıyı kuruverdi. Bu tür maçlarda favorinin ikinci yarının başında bulduğu gol, maçı döndürmek için çok önemlidir. Öyle de oldu.''

Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Alanyaspor-Galatasaray maçının hakemine övgü! ’’Cesaretli ve taviz vermedi’’

''Barış uzaktan vurdu, top kaleci Ertuğrul'dan döndü, Osimhen tamamladı, top Alanyaspor defansına çarpıp beraberlik golü geliverdi. Bu gol psikolojik olarak G.Saray'ı rahatlattı, Alanya'yı paniğe sevk etti. G.Saray sonrasında fazla pozisyon buldu ve bunlardan birinde Osimhen'in alıştığımız kafa gollerinden biri geldi. G.Saray çok şey kaybedeceği maçı çevirdi. Osimhen'in hırsı ve reaksiyonu çok önemliydi. Bunun haricinde de Sanchez ve Abdülkerim uzun bir aradan sonra ilk defa iyi uyum sergiledi.''