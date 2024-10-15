Ahmet Çakar'dan A Milli Takım'a eleştiri: Amatör takımın yiyeceği gol | "İzlanda'ya futbol dersi verdik"

"BİR KİŞİYİ ÖN PLANA ÇIKARMAK GEREKİRSE..."

Montella ve bütün futbolcuları kutluyorum, gerekeni yaptılar. Bir kişiyi ön plana çıkarmak gerekirse Kenan Yıldız derim. Ah be Kenan! Kart sınırındayken ne gerek vardı itirazdan cezalı duruma düşmeye. Dün en büyük artımız yorgunluğa ve zor saha şartlarına rağmen fizik güç olarak beklediğimizin çok üstünde performans sergiledik. Bu muhteşem galibiyete rağmen bir ders çıkarmamız lazım.