Giriş Tarihi: 15.10.2024 07:02
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024
07:04
Ahmet Çakar'dan A Milli Takım'a eleştiri: Amatör takımın yiyeceği gol | "İzlanda'ya futbol dersi verdik"
Son dakika haberi: UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye zorlu saha ve hava koşullarında İzlanda'ya konuk oldu. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan A Milli Takımımız, ikinci yarıdaki üstün futboluyla rakibini 4-2'lik skorla geçmeyi başardı. Maçın gollerini İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Mustafa Çulcu, tarihi galibiyeti yorumladı... Usta isimlerden Tüzemen, Üründül ve Çulcu, Ay-Yıldızlılarımızın gösterdiği azmi överken, Çakar ise yenen golleri eleştirdi.