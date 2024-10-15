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Haberler Galeri Ahmet Çakar'dan A Milli Takım'a eleştiri: Amatör takımın yiyeceği gol | "İzlanda'ya futbol dersi verdik"
Giriş Tarihi: 15.10.2024 07:02 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 07:04

Ahmet Çakar'dan A Milli Takım'a eleştiri: Amatör takımın yiyeceği gol | "İzlanda'ya futbol dersi verdik"

Son dakika haberi: UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Türkiye zorlu saha ve hava koşullarında İzlanda'ya konuk oldu. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan A Milli Takımımız, ikinci yarıdaki üstün futboluyla rakibini 4-2'lik skorla geçmeyi başardı. Maçın gollerini İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Mustafa Çulcu, tarihi galibiyeti yorumladı... Usta isimlerden Tüzemen, Üründül ve Çulcu, Ay-Yıldızlılarımızın gösterdiği azmi överken, Çakar ise yenen golleri eleştirdi.

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Ahmet Çakar’dan A Milli Takım’a eleştiri: Amatör takımın yiyeceği gol | İzlanda’ya futbol dersi verdik

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı deplasmanda ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-2 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Tarihinde deplasmanda İzlanda'yı ilk kez mağlup eden Türkiye, 10 puanla liderliğini devam ettirdi.

Ahmet Çakar’dan A Milli Takım’a eleştiri: Amatör takımın yiyeceği gol | İzlanda’ya futbol dersi verdik

SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Ömer Üründül ve Mustafa Çulcu, tarihi galibiyetin ardından oynana karşılaşmayı yorumladı...

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Ahmet Çakar’dan A Milli Takım’a eleştiri: Amatör takımın yiyeceği gol | İzlanda’ya futbol dersi verdik

ÖMER ÜRÜNDÜL: BÜTÜN TAKIMIMIZ ALKIŞI HAK EDİYOR

Çok erken yediğimiz hatalı golle zora soktuğumuz maçı müthiş bir geri dönüşle kazandık. İzlanda erken skor avantajı yakalayınca doğal olarak oyunu geride kabul etti. Bu da bizim çabuk oyuncularımızla defansın arkasına sarkma planımızı suya düşürdü. Yerleşik savunmaya karşı sıkışık alanda denediğimiz varyasyonlarda ilk yarı golü bulamadık.

Ahmet Çakar’dan A Milli Takım’a eleştiri: Amatör takımın yiyeceği gol | İzlanda’ya futbol dersi verdik

İkinci yarıya iştahlı başladık. Önce kazandığımız penaltıda Hakan zeminin azizliğine takıldı ama moralimizi bozmadık. İrfan Can'ın mükemmel şutuyla beraberliği yakaladık. Ardından da ikinci penaltıdan Hakan takımı öne geçirdi. Son on dakikaya girilirken yine hatalı bir gol yedik. Ama futbolcularımız kazanmak için inançlıydılar. Kerem önce kaleciyi bozarak çaldığı topta tekrar öne geçmemizi sağladı. Son saniyede de mükemmel golle işi garantiye aldırdı.

Ahmet Çakar’dan A Milli Takım’a eleştiri: Amatör takımın yiyeceği gol | İzlanda’ya futbol dersi verdik

"BİR KİŞİYİ ÖN PLANA ÇIKARMAK GEREKİRSE..."

Montella ve bütün futbolcuları kutluyorum, gerekeni yaptılar. Bir kişiyi ön plana çıkarmak gerekirse Kenan Yıldız derim. Ah be Kenan! Kart sınırındayken ne gerek vardı itirazdan cezalı duruma düşmeye. Dün en büyük artımız yorgunluğa ve zor saha şartlarına rağmen fizik güç olarak beklediğimizin çok üstünde performans sergiledik. Bu muhteşem galibiyete rağmen bir ders çıkarmamız lazım.

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