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Haberler Galeri Son dakika haberi: Al Nassr taraftarından Ronaldo isyanı! "Tek yapabildiği şey"
Giriş Tarihi: 13.03.2024 17:05 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 17:05

Son dakika haberi: Al Nassr taraftarından Ronaldo isyanı! "Tek yapabildiği şey"

Son dakika haberi: Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Asya Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında Al Nassr ile Al Ain'in karşı karşıya maçın 61. dakikasında Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun kaçırdığı gol, görenleri şaşkına çevirmişti. Al-Nassr'ın Asya Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından taraftarlar Ronaldo'ya büyük tepki gösterdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Al Nassr taraftarından Ronaldo isyanı! Tek yapabildiği şey

Al Nassr ile Al Ain, Asya Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında kozlarını paylaşmıştı.

Son dakika haberi: Al Nassr taraftarından Ronaldo isyanı! Tek yapabildiği şey

İlk maç, Al Ain'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Rövanşında 90 dakikasında ise Al Nassr'ın 3-2'lik üstünlüğü sonrası karşılaşma uzatmalara gitmişti. Uzatma dakikalarında da gol olmayınca kazananı penaltılar belirlemişti.

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Son dakika haberi: Al Nassr taraftarından Ronaldo isyanı! Tek yapabildiği şey

Penaltılarda toplam 5-4'lük skorla rakibini eleyen Al Ain, adını yarı finale yazdıran ekip olmuştu.

Son dakika haberi: Al Nassr taraftarından Ronaldo isyanı! Tek yapabildiği şey

Karşılaşmanın 61. dakikasında yaşanan pozisyon ise sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Son dakika haberi: Al Nassr taraftarından Ronaldo isyanı! Tek yapabildiği şey

RONALDO GÜNDEM OLDU

Al-Nassr'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo skor 2-2'yken yakaladığı net gol fırsatını değerlendirememiş ve izleyenleri hayrete düşürmüştü.

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