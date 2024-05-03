SON DAKİKA HABERİ: Alex de Souza Süper Lig’e teknik direktör olarak geliyor! İşte duyanları şaşkına çeviren o takım...

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun bitimine haftalar kala heyecan bir hayli artmaya başladı. Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, gösterdiği performansla tüm Türkiye'nin sempatisini kazanmıştı. Futbolu bıraktıktan sonra ülkesi Brezilya'da teknik direktörlüğe başlayan 46 yaşındaki Alex, sürpriz bir takımla Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları...