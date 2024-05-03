Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Alex de Souza Süper Lig'e teknik direktör olarak geliyor! İşte duyanları şaşkına çeviren o takım...
Giriş Tarihi: 03.05.2024 18:53 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 18:54

SON DAKİKA HABERİ: Alex de Souza Süper Lig'e teknik direktör olarak geliyor! İşte duyanları şaşkına çeviren o takım...

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun bitimine haftalar kala heyecan bir hayli artmaya başladı. Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, gösterdiği performansla tüm Türkiye'nin sempatisini kazanmıştı. Futbolu bıraktıktan sonra ülkesi Brezilya'da teknik direktörlüğe başlayan 46 yaşındaki Alex, sürpriz bir takımla Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Alex de Souza Süper Lig’e teknik direktör olarak geliyor! İşte duyanları şaşkına çeviren o takım...

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'de 2023/24 sezonunun bitimine haftalar kala heyecan bir hayli artmaya başladı. Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, gösterdiği performansla tüm Türkiye'nin sempatisini kazanmıştı. Futbolu bıraktıktan sonra ülkesi Brezilya'da teknik direktörlüğe başlayan 46 yaşındaki Alex, sürpriz bir takımla Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Alex de Souza Süper Lig’e teknik direktör olarak geliyor! İşte duyanları şaşkına çeviren o takım...

Trendyol Süper Lig'in 2023/24 sezonunda bitime sayılı haftalar kala Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet kızışmaya devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA HABERİ: Alex de Souza Süper Lig’e teknik direktör olarak geliyor! İşte duyanları şaşkına çeviren o takım...

SÜPER LİG'DE BÜYÜK SÜRPRİZ!

Ülkesi Brezilya'da gösterdiği olağanüstü performans sonrası tüm dünyanın dikkatini çeken Alex de Souza, sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

SON DAKİKA HABERİ: Alex de Souza Süper Lig’e teknik direktör olarak geliyor! İşte duyanları şaşkına çeviren o takım...

Sarı-lacivertli takım bu transfer için Cruzeiro'ya 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek yıldız ismi renklerine bağlamıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Alex de Souza Süper Lig’e teknik direktör olarak geliyor! İşte duyanları şaşkına çeviren o takım...

Sarı Kanarya ile toplamda 8 sezon top koşturan Alex de Souza; 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

SON DAKİKA