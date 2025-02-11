Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
09:30
Son dakika haberi: Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrası Ali Koç'a flaş çağrı: "Hemen istifa etmelidir"
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılı takımın 11. dakikada kazandığı penaltı sonrası Akdeniz ekibi 30. dakikada hakem kararlarına tepki olarak sahadan çekilme kararı aldı ve maç yarıda kaldı. Türkiye ve dünyada gündeme oturan bu kararı Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan değerlendirdi. İşte Murat Özbostan'ın o yorumları...