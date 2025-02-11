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Haberler Galeri Son dakika haberi: Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrası Ali Koç'a flaş çağrı: "Hemen istifa etmelidir"
Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:30

Son dakika haberi: Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrası Ali Koç'a flaş çağrı: "Hemen istifa etmelidir"

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılı takımın 11. dakikada kazandığı penaltı sonrası Akdeniz ekibi 30. dakikada hakem kararlarına tepki olarak sahadan çekilme kararı aldı ve maç yarıda kaldı. Türkiye ve dünyada gündeme oturan bu kararı Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan değerlendirdi. İşte Murat Özbostan'ın o yorumları...

Son dakika haberi: Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrası Ali Koç’a flaş çağrı: Hemen istifa etmelidir

Galatasaray'ın Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor'u ağırladığı maçın yarıda kalmasının yankıları sürüyor.

Son dakika haberi: Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrası Ali Koç’a flaş çağrı: Hemen istifa etmelidir

Sarı-kırmızılı takımın 11. dakikada kazandığı penaltı sonrası Akdeniz ekibi 30. dakikada hakem kararlarına tepki olarak sahadan çekilme kararı alması Türkiye ve dünyanın gündemine oturdu.

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Son dakika haberi: Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrası Ali Koç’a flaş çağrı: Hemen istifa etmelidir

KULÜPLER BİRLİĞİ BAŞKANI ALİ KOÇ'A İSTİFA ÇAĞRISI

Akdeniz ekibinin gündem yaratan kararıyla ilgili Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan madde madde değerlendirmelerde bulundu. İşte Murat Özbostan'ın o açıklamaları...

Son dakika haberi: Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrası Ali Koç’a flaş çağrı: Hemen istifa etmelidir

"HER ŞEYİ HAKEMLERE YÜKLEYEMEYİZ"

"1-G.Saray-Adana Demir maçındaki sahadan çekilme kararına TFF'ye bir isyan olarak bakmak, yaşananları hafife almaktır. Türk futbolunda son 1.5 yılda acayip şeyler oldu, oluyor. Ne zaman ki G.Saray ile F.Bahçe şampiyonluk yarışında yalnız kaldılar, her şey zıvanadan çıktı. Yaşananları 27 yaşında FIFA olan ve kurtlar sofrasına atılan Oğuzhan Çakır ile dün ülkesine uçan Danimarkalı VAR hakemine yükleyemeyiz."

Son dakika haberi: Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrası Ali Koç’a flaş çağrı: Hemen istifa etmelidir

"TFF KRİZLERİ YÖNETEMİYOR"

"2-Türkiye Futbol Federasyonu, sağlıklı bir şekilde krizleri yönetemiyor. Peki ne yapmak lazım? Kangren olan her şey kesilmeli! Bunu TFF yönetimi yapabilir mi? Şu ana kadar olmadı.. Ama artık ameliyat zamanı! Yarın yönetim toplantısı var mesela..."

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