Son dakika haberi: Galatasaray - Adana Demirspor maçı sonrası Ali Koç'a flaş çağrı: "Hemen istifa etmelidir"

"HER ŞEYİ HAKEMLERE YÜKLEYEMEYİZ"

"1-G.Saray-Adana Demir maçındaki sahadan çekilme kararına TFF'ye bir isyan olarak bakmak, yaşananları hafife almaktır. Türk futbolunda son 1.5 yılda acayip şeyler oldu, oluyor. Ne zaman ki G.Saray ile F.Bahçe şampiyonluk yarışında yalnız kaldılar, her şey zıvanadan çıktı. Yaşananları 27 yaşında FIFA olan ve kurtlar sofrasına atılan Oğuzhan Çakır ile dün ülkesine uçan Danimarkalı VAR hakemine yükleyemeyiz."