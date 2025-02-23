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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi devam ediyor! Real Madrid - Girona maçı sonrası...
Giriş Tarihi: 23.02.2025 21:30 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 21:59

Son dakika haberi: Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi devam ediyor! Real Madrid - Girona maçı sonrası...

Son dakika haberi: İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid, Bernabeu'da Girona'yı ağırladı. Maçın büyük bölümünde daha etkin taraf olan Real Madrid, rakibini Luka Modric ve Vinicius Jr.'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek Barcelona ile puanlarını eşitledi. İspanyol taraftarlar, karşılaşmada süre alamayan Arda Güler için Ancelotti'ye yine tepki gösterdi. İşte Arda Güler'in için dikkat çeken detay...

Son dakika haberi: Ancelotti’ye Arda Güler tepkisi devam ediyor! Real Madrid - Girona maçı sonrası...

İspanya'ya La Liga'da heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Real Madrid evinde Girona'yı ağırladı.

Son dakika haberi: Ancelotti’ye Arda Güler tepkisi devam ediyor! Real Madrid - Girona maçı sonrası...

Karşılaşmaya hızlı başlayan Real Madrid, üst üste pozisyonlar kaçırdı. Maçın 41. dakikasında Luka Modric sahne aldı.

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Son dakika haberi: Ancelotti’ye Arda Güler tepkisi devam ediyor! Real Madrid - Girona maçı sonrası...

40 yaşına yaklaşan Hırvat yıldız, yaklaşık 30 metreden harika bir vuruşla Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

Son dakika haberi: Ancelotti’ye Arda Güler tepkisi devam ediyor! Real Madrid - Girona maçı sonrası...

MODRIC'TEN REKOR

Luka Modric, attığı bu golle La Liga kariyerinin en uzak mesafeli golünü atmış oldu. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Son dakika haberi: Ancelotti’ye Arda Güler tepkisi devam ediyor! Real Madrid - Girona maçı sonrası...

İkinci yarıda da etkili taraf olan Real Madrid, Mbappe ile pozisyonlar buldu ancak Fransız yıldız golle tanışamadı.

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