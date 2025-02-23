Giriş Tarihi: 23.02.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
21:59
Son dakika haberi: Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi devam ediyor! Real Madrid - Girona maçı sonrası...
Son dakika haberi: İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid, Bernabeu'da Girona'yı ağırladı. Maçın büyük bölümünde daha etkin taraf olan Real Madrid, rakibini Luka Modric ve Vinicius Jr.'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek Barcelona ile puanlarını eşitledi. İspanyol taraftarlar, karşılaşmada süre alamayan Arda Güler için Ancelotti'ye yine tepki gösterdi. İşte Arda Güler'in için dikkat çeken detay...