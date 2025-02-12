Giriş Tarihi: 12.02.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
11:13
Son dakika haberi: Ara transferde en çok para harcayan takımlar belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Son dakika haberi: Süper Lig'de 2024/25 sezonu ara transfer dönemi 11 Şubat itibarıyla sona erdi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ve diğer takımlar, takımlarını güçlendirecek takviyeleri gerçekleştirdi. Takımlar yaklaşık 100 futbolcuyu kadrosuna katarken, 130 futbolcu ile yollarını ayırdı. Toplamda yaklaşık 76 milyon Euro bonservis harcaması yaptı. En çok para harcayan kulüpler de belli oldu. İşte 24-25 ara transfer dönemi gider tablosu…