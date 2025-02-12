Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Ara transferde en çok para harcayan takımlar belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Giriş Tarihi: 12.02.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:13

Son dakika haberi: Ara transferde en çok para harcayan takımlar belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Son dakika haberi: Süper Lig'de 2024/25 sezonu ara transfer dönemi 11 Şubat itibarıyla sona erdi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ve diğer takımlar, takımlarını güçlendirecek takviyeleri gerçekleştirdi. Takımlar yaklaşık 100 futbolcuyu kadrosuna katarken, 130 futbolcu ile yollarını ayırdı. Toplamda yaklaşık 76 milyon Euro bonservis harcaması yaptı. En çok para harcayan kulüpler de belli oldu. İşte 24-25 ara transfer dönemi gider tablosu…

Son dakika haberi: Ara transferde en çok para harcayan takımlar belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesiyle birlikte takımların yaptıkları harcamalar da belli oldu.

Son dakika haberi: Ara transferde en çok para harcayan takımlar belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Beşiktaş, bu dönemde Keny Arroyo ve Elan Ricardo transferlerini gerçekleştirdi. Öte yandan Kartal, sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderdiği Amir Hadziahmetovic'i geri çağırdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Ara transferde en çok para harcayan takımlar belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Fenerbahçe ise kadrosunu Anderson Talisca, Diego Carlos, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic ile güçlendirdi.

Son dakika haberi: Ara transferde en çok para harcayan takımlar belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Lider Galatasaray, Mario Lemina, Alvaro Morata, Carlos Cuesta, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay'ı transfer etti.

Son dakika haberi: Ara transferde en çok para harcayan takımlar belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

Trabzonspor da Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan, Tim Jabol-Folcarelli ve Mustafa Eskihellaç takviyelerini yaptı.

SON DAKİKA