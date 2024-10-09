Giriş Tarihi: 09.10.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
10:07
SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler dönüyor! Süper Lig devinden devre arası bombası…
SON DAKİKA HABERİ: La Liga'da Real Madrid forması diyen Arda Güler, bu sezon aldığı sürelerden memnun değil. Milli futbolcu, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kendisine verdiği süreden hoşnut olmazken, devre arasında takımdan ayrılabilir. Arda için birçok teklif bulunurken, Süper Lig devinin de hareke geçtiği iddia edildi. İşte transferin detayları ve gelişmeler...