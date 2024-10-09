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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler dönüyor! Süper Lig devinden devre arası bombası…
Giriş Tarihi: 09.10.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 10:07

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler dönüyor! Süper Lig devinden devre arası bombası…

SON DAKİKA HABERİ: La Liga'da Real Madrid forması diyen Arda Güler, bu sezon aldığı sürelerden memnun değil. Milli futbolcu, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin kendisine verdiği süreden hoşnut olmazken, devre arasında takımdan ayrılabilir. Arda için birçok teklif bulunurken, Süper Lig devinin de hareke geçtiği iddia edildi. İşte transferin detayları ve gelişmeler...

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler dönüyor! Süper Lig devinden devre arası bombası…

Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 16 puan toplayan Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı.

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler dönüyor! Süper Lig devinden devre arası bombası…

Sarı Lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun talimatları doğrultusunda takviye yapılacak bölgeleri belirledi.

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SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler dönüyor! Süper Lig devinden devre arası bombası…

Mourinho'nun özellikle orta saha konusunda isteği sürerken, Kanarya'nın ocak ayında bir numaralı hedefi, yaz döneminde bitiremediği Cristian Medina olacak. Arjantinli yıldız bu süreçte bir sakatlık yaşamadığı takdirde Fenerbahçe forması giyecek.

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler dönüyor! Süper Lig devinden devre arası bombası…

Ancak Sarı Lacivertliler'in devre arası için sürpriz bir fırsat transferi planı da bulunuyor.

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler dönüyor! Süper Lig devinden devre arası bombası…

Fenerbahçe, La Liga'da bu sezon oynadığı aldığı süreden memnun olmayan Arda Güler için harekete geçti.

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