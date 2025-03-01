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Haberler Galeri Son dakika haberi: Arda Güler için bomba iddia! İspanyol basını duyurdu | Sezon sonunda düşünmeli....
Giriş Tarihi: 01.03.2025 14:59 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 15:02

Son dakika haberi: Arda Güler için bomba iddia! İspanyol basını duyurdu | Sezon sonunda düşünmeli....

Son dakika haberi: Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, eflatun-beyazlılarda kulübeye hapsolmuştu. Uzun süre sonra Kral Kupası'ndaki Real Sociedad maçında şans bulan Arda Güler için İspanyol basını çarpıcı bir iddiada bulundu. Sezon sonunda ayrılma ihtimali konuşulan milli yıldız için yeni bir teklif yapıldığı öne sürdüldü İşte flaş gelişmenin detayları...

Son dakika haberi: Arda Güler için bomba iddia! İspanyol basını duyurdu | Sezon sonunda düşünmeli....

Dünya devi Real Madrid'de son dönemlerde süre bulmakta zorlanan milli yıldız Arda Güler, Kral Kupası yarı final ilk maçında Real Sociedad maçına ilk 11'de başlamış ve 84 dakika sahada kalmıştı.

Son dakika haberi: Arda Güler için bomba iddia! İspanyol basını duyurdu | Sezon sonunda düşünmeli....

İspanyol basını tarafından performansı yetersiz bulunan yıldız oyuncu eleştiri oklarını üzerine çevirmişti. İspanyol basını genç oyuncuyla ilgili bu kez yeni bir iddia ortaya attı.

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Son dakika haberi: Arda Güler için bomba iddia! İspanyol basını duyurdu | Sezon sonunda düşünmeli....

YENİDEN MILAN SESLERİ

Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defansa Central'de yer alan habere göre, İtalyan devi Milan'ın yaz sonuna kadar geçerli olan 30 milyon euro'luk bir transfer teklifi ettiğini öne sürüldü.

Son dakika haberi: Arda Güler için bomba iddia! İspanyol basını duyurdu | Sezon sonunda düşünmeli....

Haberin detayında, "Florentino Perez'in önünde resmi bir karar vermek için birkaç ay var. Başkan şimdilik bir satış düşünmüyor.

Son dakika haberi: Arda Güler için bomba iddia! İspanyol basını duyurdu | Sezon sonunda düşünmeli....

''AYRILMAK İSTERSE GÖZ ARDI EDİLMEYECEKTİR''

''Ancak oyuncunun çevresi ya da kendisi ayrılmak isterse ya da önümüzdeki aylarda sorun yaşamaya devam ederse, yaz aylarında ayrılması göz ardı edilmeyecektir."