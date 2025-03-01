Giriş Tarihi: 01.03.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025
15:02
Son dakika haberi: Arda Güler için bomba iddia! İspanyol basını duyurdu | Sezon sonunda düşünmeli....
Son dakika haberi: Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, eflatun-beyazlılarda kulübeye hapsolmuştu. Uzun süre sonra Kral Kupası'ndaki Real Sociedad maçında şans bulan Arda Güler için İspanyol basını çarpıcı bir iddiada bulundu. Sezon sonunda ayrılma ihtimali konuşulan milli yıldız için yeni bir teklif yapıldığı öne sürdüldü İşte flaş gelişmenin detayları...