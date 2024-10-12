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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ne yaptın Arda Güler! Karadağ maçındaki o çalımıyla olay oldu | Sosyal medya onu konuştu...
Giriş Tarihi: 12.10.2024 00:56 Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 00:57

Son dakika haberi: Ne yaptın Arda Güler! Karadağ maçındaki o çalımıyla olay oldu | Sosyal medya onu konuştu...

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında konuk ettiği Karadağ'ı 1-0 yendi. Maçın tek golü 69. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Grupta puanını 7 yapan A Milli Takım liderliğini devam ettirdi. Maça damga vuran pozisyona ise Arda Güler'in rakibine attığı çalım oldu. Genç yıldızın yaptığı o hareket sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o anlar...

Son dakika haberi: Ne yaptın Arda Güler! Karadağ maçındaki o çalımıyla olay oldu | Sosyal medya onu konuştu...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Türkiye, Samsun'da oynanan maçta Karadağ'ı ağırladı.

Son dakika haberi: Ne yaptın Arda Güler! Karadağ maçındaki o çalımıyla olay oldu | Sosyal medya onu konuştu...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında konuk ettiği Karadağ'ı 1-0 yendi. Maçın tek golü, ikinci yarıda oyuna giren ve 69. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

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Son dakika haberi: Ne yaptın Arda Güler! Karadağ maçındaki o çalımıyla olay oldu | Sosyal medya onu konuştu...

TÜRKİYE LİDERLİĞİ BIRAKMADI

Puanını 7'ye çıkaran Türkiye liderliğini devam ettirdi. İkinci sırada olan Galler ise deplasmanda İzlanda ile 2-2 berabere kaldı ve puanını 5'e çıkardı.

Son dakika haberi: Ne yaptın Arda Güler! Karadağ maçındaki o çalımıyla olay oldu | Sosyal medya onu konuştu...

A Milli Takımımız, bir sonraki maçını pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile oynayacak.

Son dakika haberi: Ne yaptın Arda Güler! Karadağ maçındaki o çalımıyla olay oldu | Sosyal medya onu konuştu...

SAMSUN KAPALI GİŞE

Türkiye ile Karadağ arasında oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerine tüm taraftarlar ilgi gösterirken 33 bin 919 kapasiteli stadyum için satışa çıkarılan biletlerin hepsi tükendi.

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