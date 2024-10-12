Son dakika haberi: Ne yaptın Arda Güler! Karadağ maçındaki o çalımıyla olay oldu | Sosyal medya onu konuştu...

SAMSUN KAPALI GİŞE

Türkiye ile Karadağ arasında oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerine tüm taraftarlar ilgi gösterirken 33 bin 919 kapasiteli stadyum için satışa çıkarılan biletlerin hepsi tükendi.