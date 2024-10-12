Giriş Tarihi: 12.10.2024 00:56
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024
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Son dakika haberi: Ne yaptın Arda Güler! Karadağ maçındaki o çalımıyla olay oldu | Sosyal medya onu konuştu...
Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında konuk ettiği Karadağ'ı 1-0 yendi. Maçın tek golü 69. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Grupta puanını 7 yapan A Milli Takım liderliğini devam ettirdi. Maça damga vuran pozisyona ise Arda Güler'in rakibine attığı çalım oldu. Genç yıldızın yaptığı o hareket sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte o anlar...