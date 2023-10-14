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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler krizi patladı! Real Madrid'de henüz maça bile çıkmadan...
Giriş Tarihi: 14.10.2023 15:09 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 15:09

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler krizi patladı! Real Madrid'de henüz maça bile çıkmadan...

Son dakika haberi... Real Madrid'de üst üste yaşadığı iki sakatlık sebebiyle henüz maça çıkamayan Arda Güler'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, milli yıldızımızın Barcelona derbisinde sahada olmasını beklerken, Arda Güler'in eski kulüpleri Fenerbahçe ile Gençlerbirliği'nin birbirine girdiği ortaya çıktı. İşte Arda Güler kriziyle igili son dakika haberinin detayları...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler krizi patladı! Real Madrid’de henüz maça bile çıkmadan...

Son dakika haberi... Real Madrid'de üst üste yaşadığı iki sakatlık sebebiyle henüz maça çıkamayan Arda Güler'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, milli yıldızımızın Barcelona derbisinde sahada olmasını beklerken, Arda Güler'in eski kulüpleri Fenerbahçe ile Gençlerbirliği'nin birbirine girdiği ortaya çıktı. İşte Arda Güler kriziyle igili son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler krizi patladı! Real Madrid’de henüz maça bile çıkmadan...

Yaz döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sezon öncesi ABD'deki kampta sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı olmuştu.

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SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler krizi patladı! Real Madrid’de henüz maça bile çıkmadan...

Ameliyat sonrası idmanlara başlayan Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin "Yüzde 100 hazır hale geldi" açıklamasını yaptığı gün yeniden sakatlanmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler krizi patladı! Real Madrid’de henüz maça bile çıkmadan...

"BARCELONA MAÇINDA SAHADA OLACAK" İDDİASI

Milli ara sonrası sahalara dönecek olan Arda Güler'in 28 Ekim'de oynanacak olan Barcelona derbisinde sahada olması bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler krizi patladı! Real Madrid’de henüz maça bile çıkmadan...

Ancelotti'nin Arda Güler'i Barcelona maçında Rodrygo'nun yerine sağ kanatta görevlendireceği iddia edildi.

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