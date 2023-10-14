SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler krizi patladı! Real Madrid’de henüz maça bile çıkmadan...

Son dakika haberi... Real Madrid'de üst üste yaşadığı iki sakatlık sebebiyle henüz maça çıkamayan Arda Güler'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanyol basını, milli yıldızımızın Barcelona derbisinde sahada olmasını beklerken, Arda Güler'in eski kulüpleri Fenerbahçe ile Gençlerbirliği'nin birbirine girdiği ortaya çıktı. İşte Arda Güler kriziyle igili son dakika haberinin detayları...