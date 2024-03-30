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Haberler Galeri Son dakika haberi: Arda Güler ortalığı karıştırdı! Dev talip ve Real Madrid'in kararı...
Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 15:34

Son dakika haberi: Arda Güler ortalığı karıştırdı! Dev talip ve Real Madrid'in kararı...

Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Milli futbolcumuz için talipler çıkmaya devam ederken, bir bomba daha patladı. Bundesliga devleri ve La Liga ekipleri genç yıldızı listesine alırken, Real Madrid'in kararı da belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberi: Arda Güler ortalığı karıştırdı! Dev talip ve Real Madrid’in kararı...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika haberi: Arda Güler ortalığı karıştırdı! Dev talip ve Real Madrid’in kararı...

Milli futbolcumuz için talipler çıkmaya devam ederken, bir bomba daha patladı.

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Son dakika haberi: Arda Güler ortalığı karıştırdı! Dev talip ve Real Madrid’in kararı...

Bundesliga devleri ve La Liga ekipleri genç yıldızı listesine alırken, Real Madrid'in kararı da belli oldu. İşte tüm detaylar...


Son dakika haberi: Arda Güler ortalığı karıştırdı! Dev talip ve Real Madrid’in kararı...

Real Madrid'de son dönemde süre almaya başlayan ve A Milli Takım'ın Avusturya maçında 11'de sahaya çıkan Arda Güler için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberi: Arda Güler ortalığı karıştırdı! Dev talip ve Real Madrid’in kararı...

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sakatlıklar sebebiyle 2023 yılında forma şansı bulamamıştı.

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