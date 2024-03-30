Giriş Tarihi: 30.03.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
15:34
Son dakika haberi: Arda Güler ortalığı karıştırdı! Dev talip ve Real Madrid'in kararı...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Milli futbolcumuz için talipler çıkmaya devam ederken, bir bomba daha patladı. Bundesliga devleri ve La Liga ekipleri genç yıldızı listesine alırken, Real Madrid'in kararı da belli oldu. İşte tüm detaylar...