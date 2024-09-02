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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler'den şok tepki! Ancelotti özür diledi ama...
Giriş Tarihi: 02.09.2024 11:46 Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 11:59

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler'den şok tepki! Ancelotti özür diledi ama...

Son dakika haberi: Real Madrid'in Real Betis'i 2-0 mağlup ettiği maçta Arda Güler'in yedek kalması Real Madrid taraftarlarını çıldırttı. Sosyal medyada Ancelotti'ye tepki gösterilirken, maçın bitiş düdüğüyle blrlikte Arda Güler de şok bir tavır sergiledi. Bu arada Arda Güler'in soyunma odasından kendisinden özür dileyen Ancelotti'ye verdiği cevap da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’den şok tepki! Ancelotti özür diledi ama...

Son dakika haberi: Real Madrid'in Mbappe'nin golleriyle Real Betis'i 2-0 yendiği maçta Arda Güler'in süre almaması gündem yarattı. Milli futbolcumuzun maçın bitişi sonrası yaptığı hareket ve soyunma odasında Carlo Ancelotti ile yaptığı konuşma da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’den şok tepki! Ancelotti özür diledi ama...

La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid sahasında Real Betis ile karşılaştı.

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SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’den şok tepki! Ancelotti özür diledi ama...

Mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz sona ererken, 67'de Valverde'nin asistinde Kylian Mbappe topu filelere göndermeyi başararak Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’den şok tepki! Ancelotti özür diledi ama...

75. dakikada bu kez kazanılan penaltıda topun başına gelen Fransız yıldız, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’den şok tepki! Ancelotti özür diledi ama...

2-0 kazanan Real Madrid, bu sonuçla puanını 8'e yükseltti ve 12 puanlı Barcelona'nın ardından ikinci sıraya yükseldi.

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