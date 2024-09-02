Giriş Tarihi: 02.09.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024
11:59
SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler'den şok tepki! Ancelotti özür diledi ama...
Son dakika haberi: Real Madrid'in Real Betis'i 2-0 mağlup ettiği maçta Arda Güler'in yedek kalması Real Madrid taraftarlarını çıldırttı. Sosyal medyada Ancelotti'ye tepki gösterilirken, maçın bitiş düdüğüyle blrlikte Arda Güler de şok bir tavır sergiledi. Bu arada Arda Güler'in soyunma odasından kendisinden özür dileyen Ancelotti'ye verdiği cevap da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...