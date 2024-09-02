SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’den şok tepki! Ancelotti özür diledi ama...

Son dakika haberi: Real Madrid'in Mbappe'nin golleriyle Real Betis'i 2-0 yendiği maçta Arda Güler'in süre almaması gündem yarattı. Milli futbolcumuzun maçın bitişi sonrası yaptığı hareket ve soyunma odasında Carlo Ancelotti ile yaptığı konuşma da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...