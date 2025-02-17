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Haberler Galeri Son dakika haberi: Arda Güler'e dev kanca! Milli yıldıza mesaj yolladılar... 
Giriş Tarihi: 17.02.2025 18:11 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 18:11

Son dakika haberi: Arda Güler'e dev kanca! Milli yıldıza mesaj yolladılar...

Son dakika haberi: Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Avrupa devi, genç oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. Arda Güler'e transfer için ilk mesaj yollandı. Transfer için temasa geçilirken, İspanyol devinde forma şansı bulamayan milli yıldız da kararını verdi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Son dakika haberi: Arda Güler’e dev kanca! Milli yıldıza mesaj yolladılar...

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Arda Güler’e dev kanca! Milli yıldıza mesaj yolladılar...

MADRID DEVİ DÜŞÜŞTE

LaLiga'da lider konumda bulunan Real Madrid, ligde oynadığı son 3 maçı kazanamadı. İspanyol devinin kötü performansı eleştirilerin yükselmesine sebep oldu.

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Son dakika haberi: Arda Güler’e dev kanca! Milli yıldıza mesaj yolladılar...

Espanyol'a 1-0 mağlup olan, Atletico Madrid ve Osasuna ile 1-1 berabere kalan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri gösterdikleri kötü performans sonrası eleştirilerin odağına yerleşti.

Son dakika haberi: Arda Güler’e dev kanca! Milli yıldıza mesaj yolladılar...

ARDA GÜLER TEPKİSİ!

Real Madrid'de puan kaybedilen bu 3 maçta da forma şansı bulamayan Arda Güler için taraftarlar deneyimli teknik adama tepki gösterdi.

Son dakika haberi: Arda Güler’e dev kanca! Milli yıldıza mesaj yolladılar...

Tüm bu gelişmelerin ardından forma şansı bulmakta zorlanan milli yıldız için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

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