Giriş Tarihi: 17.02.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
18:11
Son dakika haberi: Arda Güler'e dev kanca! Milli yıldıza mesaj yolladılar...
Son dakika haberi: Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Avrupa devi, genç oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. Arda Güler'e transfer için ilk mesaj yollandı. Transfer için temasa geçilirken, İspanyol devinde forma şansı bulamayan milli yıldız da kararını verdi. İşte transfer gelişmesinin detayları...