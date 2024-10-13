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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler'in transfer kararını açıkladılar! Fenerbahçe iddiaları sonrası...
Giriş Tarihi: 13.10.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 15:31

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler'in transfer kararını açıkladılar! Fenerbahçe iddiaları sonrası...

Son dakika haberi... Real Madrid'de istediği süreleri bulmakta zorlanan milli yıldızımız Arda Güler için ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Arda'nın mutsuz olduğu ve bu durumun değişmemesi halinde ocak ayında Real Madrid'den ayrılmayı planladığı öne sürülmüştü. İspanyol basını, Los Galacticos'un ve ismi Fenerbahçe ile anılan Arda Güler'in transfer kararını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’in transfer kararını açıkladılar! Fenerbahçe iddiaları sonrası...

Son dakika haberi... Arda Güler'in Real Madrid'de forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edilmişti. İspanyol basını, adı Fenerbahçe ile anılan Arda Güler ve Real Madrid kulübünün kararını açıkladı. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’in transfer kararını açıkladılar! Fenerbahçe iddiaları sonrası...

Real Madrid'de süre bulmakta zorlanan Arda Güler için ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

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SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’in transfer kararını açıkladılar! Fenerbahçe iddiaları sonrası...

Fenerbahçe'nin, Real'in ara transfer döneminde kiralaması halinde Arda Güler için harekete geçmeyi planladığı ileri sürülmüştü.

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’in transfer kararını açıkladılar! Fenerbahçe iddiaları sonrası...

Ayrıca Premier Lig ve Bundesliga devlerinin yanı sıra LaLiga'dan da milli yıldızımıza talipler olduğu iddia edilmişti.

SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler’in transfer kararını açıkladılar! Fenerbahçe iddiaları sonrası...

ARDA'DAN ANCELOTTİ AÇIKLAMASI
Arda Güler geçtiğimiz günlerde Real Madrid'de teknik direktör Ancelotti ile bir sorun yaşayıp yaşamadığına yönelik soruya şu şekilde yanıt vermişti:

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