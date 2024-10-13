Giriş Tarihi: 13.10.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024
15:31
SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler'in transfer kararını açıkladılar! Fenerbahçe iddiaları sonrası...
Son dakika haberi... Real Madrid'de istediği süreleri bulmakta zorlanan milli yıldızımız Arda Güler için ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Arda'nın mutsuz olduğu ve bu durumun değişmemesi halinde ocak ayında Real Madrid'den ayrılmayı planladığı öne sürülmüştü. İspanyol basını, Los Galacticos'un ve ismi Fenerbahçe ile anılan Arda Güler'in transfer kararını duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...