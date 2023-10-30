Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Aslan'ın yıldızı Premier Lig'e gidiyor! İngiliz devi transfre için geliyor...
Giriş Tarihi: 30.10.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 13:48

Son dakika haberi: Aslan'ın yıldızı Premier Lig'e gidiyor! İngiliz devi transfre için geliyor...

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup eden Galatasaray, ligde üst üste 9. galibiyetini kazandı. Galatasaray, bu sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çekerken iddialı bir kadroyla da şampiyonluğun en büyük adayı haline geldi. Galatasaray'da yıldız oyuncunun değişimi ise transferde hareketlilik yaşatıyor. İngiliz devi, Cİmbom'un yıldızı için kapıyı çalacak.

Son dakika haberi: Aslan’ın yıldızı Premier Lig’e gidiyor! İngiliz devi transfre için geliyor...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti ve puanını 28'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde üst üste 9. galibiyetini elde etti.

Son dakika haberi: Aslan’ın yıldızı Premier Lig’e gidiyor! İngiliz devi transfre için geliyor...

Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan Aslan, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş ve Rizespor'u mağlup etmeyi başardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Aslan’ın yıldızı Premier Lig’e gidiyor! İngiliz devi transfre için geliyor...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Cimbom, bu sezon da dikkat çeken bir performans ortaya koyuyor.

Son dakika haberi: Aslan’ın yıldızı Premier Lig’e gidiyor! İngiliz devi transfre için geliyor...

EN İYİ SEZON GEÇİLDİ

Bu sezon 10 maçın ardından 28 puan toplayan Galatasaray, oynadığı futbolla da adından söz ettiriyor. G.Saray futbol takımının tarihinin en iyi sezonu olan 1999-2000, ilk 10 hafta itibariyle bu sezon geçildi.

Son dakika haberi: Aslan’ın yıldızı Premier Lig’e gidiyor! İngiliz devi transfre için geliyor...

OKAN BURUK SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi serüveni ise o dönem 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile geçilmişti. Okan Buruk, 1999-2000 takımının en önemli isimlerinden biri olurken şimdi teknik adam olarak o dönemi geçmeyi başardı.

SON DAKİKA