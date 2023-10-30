OKAN BURUK SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi serüveni ise o dönem 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile geçilmişti. Okan Buruk, 1999-2000 takımının en önemli isimlerinden biri olurken şimdi teknik adam olarak o dönemi geçmeyi başardı.