Giriş Tarihi: 30.10.2023 13:42
Güncelleme Tarihi: 30.10.2023
13:48
Son dakika haberi: Aslan'ın yıldızı Premier Lig'e gidiyor! İngiliz devi transfre için geliyor...
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u mağlup eden Galatasaray, ligde üst üste 9. galibiyetini kazandı. Galatasaray, bu sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çekerken iddialı bir kadroyla da şampiyonluğun en büyük adayı haline geldi. Galatasaray'da yıldız oyuncunun değişimi ise transferde hareketlilik yaşatıyor. İngiliz devi, Cİmbom'un yıldızı için kapıyı çalacak.