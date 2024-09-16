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Haberler Galeri Son dakika haberi: Avrupa Ligi simüle edildi! 8 takım arasında tek Türk kulübü girdi | Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Giriş Tarihi: 16.09.2024 14:49 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 15:06

Son dakika haberi: Avrupa Ligi simüle edildi! 8 takım arasında tek Türk kulübü girdi | Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Son dakika haberleri: Yeni formatla düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan haftaya başlıyor... Avrupa Ligi'nde yer alan kulüplerin çeyrek finale çıkma ihtimalleri simüle edildi. Football Meets Data'nın yaptığı listeye göre çeyrek finalde sadece bir Türk takımı yer aldı. İşte Türk takımlarının çeyrek finale yükselme ihtimalleri...

Son dakika haberi: Avrupa Ligi simüle edildi! 8 takım arasında tek Türk kulübü girdi | Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Yeni formatla düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi'nde önümüzdeki hafta heyecan başlıyor.

Son dakika haberi: Avrupa Ligi simüle edildi! 8 takım arasında tek Türk kulübü girdi | Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Football Meets Data, Avrupa Ligi'nde olan takımların çeyrek finale kalma ihtimallerini oranlarıyla birlikte simüle etti. İşte çeyrek finale çıkan takımlar ve diğer Türk takımlarının çeyrek finale ulaşma ihtimali...

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Son dakika haberi: Avrupa Ligi simüle edildi! 8 takım arasında tek Türk kulübü girdi | Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

8- Eintracht Frankfurt - %35

Son dakika haberi: Avrupa Ligi simüle edildi! 8 takım arasında tek Türk kulübü girdi | Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

7- Porto - %40

Son dakika haberi: Avrupa Ligi simüle edildi! 8 takım arasında tek Türk kulübü girdi | Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

6- Athletic Bilbao - %40

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