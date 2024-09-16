Giriş Tarihi: 16.09.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024
15:06
Son dakika haberi: Avrupa Ligi simüle edildi! 8 takım arasında tek Türk kulübü girdi | Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Son dakika haberleri: Yeni formatla düzenlenecek olan UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan haftaya başlıyor... Avrupa Ligi'nde yer alan kulüplerin çeyrek finale çıkma ihtimalleri simüle edildi. Football Meets Data'nın yaptığı listeye göre çeyrek finalde sadece bir Türk takımı yer aldı. İşte Türk takımlarının çeyrek finale yükselme ihtimalleri...