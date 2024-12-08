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Haberler Galeri Son dakika haberi: Avrupa'da Türklerin gecesi! Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan harika gol...
Giriş Tarihi: 08.12.2024 01:08 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 01:19

Son dakika haberi: Avrupa'da Türklerin gecesi! Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan harika gol...

Son dakika haberi: İspanya La Liga'da 17. hafta maçında Real Madrid deplasmanda Girona'ya konuk oldu. Bu maça ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, ikinci yarıda Girona'ya karşı harika bir gol atarak bu sezon ilk kez sahne aldı. Diğer yandan Benfica - V. Guimaraes maçında ilk 11 başlayan Kerem Aktürkoğlu da harika bir gol kaydetti. İşte Arda Güler ve Kerem'in golleri...

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Son dakika haberi: Avrupa’da Türklerin gecesi! Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’ndan harika gol...

İspanya La Liga'da zirve yarışında heyecan devam ediyor. Ligin 15. haftasında Real Madrid deplasmanda Girona'ya konuk oldu.

Son dakika haberi: Avrupa’da Türklerin gecesi! Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’ndan harika gol...

ARDA 11'DE BAŞLADI

Milli yıldızımız Arda Güler, uzun bir aradan sonra Girona karşısında Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı.

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Son dakika haberi: Avrupa’da Türklerin gecesi! Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’ndan harika gol...

Maçın büyük bölümünde etkili taraf olan Real Madrid, 36. dakikada İngiliz yıldızı Jude Bellingham'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Son dakika haberi: Avrupa’da Türklerin gecesi! Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’ndan harika gol...

İkinci yarıya da hızlı başlayan Real Madrid, genç yıldızımız Arda Güler'in müthiş golüyle skoru 2-0'a getirdi.

Son dakika haberi: Avrupa’da Türklerin gecesi! Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu’ndan harika gol...

ARDA'DAN HARİKA GOL

Jude Bellingham'ın pasında topla birlikte kaleye yaklaşan Arda Güler, ceza sahası içerisinde sol ayağıyla yaptığı vuruşla harika bir gol attı.

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