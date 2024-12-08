Giriş Tarihi: 08.12.2024 01:08
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024
01:19
Son dakika haberi: Avrupa'da Türklerin gecesi! Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan harika gol...
Son dakika haberi: İspanya La Liga'da 17. hafta maçında Real Madrid deplasmanda Girona'ya konuk oldu. Bu maça ilk 11'de başlayan milli yıldızımız Arda Güler, ikinci yarıda Girona'ya karşı harika bir gol atarak bu sezon ilk kez sahne aldı. Diğer yandan Benfica - V. Guimaraes maçında ilk 11 başlayan Kerem Aktürkoğlu da harika bir gol kaydetti. İşte Arda Güler ve Kerem'in golleri...