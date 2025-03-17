Giriş Tarihi: 17.03.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
15:06
Son dakika haberi: Ayrıldığına pişman oldu! Galatasaray'a geri mi dönüyor?
Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı. Bununla birlikte cimbom, devre arasında yollarını ayırdığı yıldız futbolcunun geri dönüşü için yeşil ışık yaktı. Ayrıldığına pişman olan futbolcunun kararı da belli oldu. İşte detaylar...