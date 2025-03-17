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Haberler Galeri Son dakika haberi: Ayrıldığına pişman oldu! Galatasaray'a geri mi dönüyor?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 15:06 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 15:06

Son dakika haberi: Ayrıldığına pişman oldu! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Son dakika haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin de puan kaybetmesiyle şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı. Bununla birlikte cimbom, devre arasında yollarını ayırdığı yıldız futbolcunun geri dönüşü için yeşil ışık yaktı. Ayrıldığına pişman olan futbolcunun kararı da belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberi: Ayrıldığına pişman oldu! Galatasaray’a geri mi dönüyor?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın galibiyet gollerini Victor Osimhen (3) ve Alvaro Morata kaydetti.

Son dakika haberi: Ayrıldığına pişman oldu! Galatasaray’a geri mi dönüyor?

G.SARAY FARKI AÇIYOR!

Sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan Galatasaray, Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle farkı yeniden artırdı.

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Son dakika haberi: Ayrıldığına pişman oldu! Galatasaray’a geri mi dönüyor?

Maç fazlasıyla sarı-lacivertli takımın 9 puan önünde bulunan cimbom, şampiyonluk şansını bir hayli yükseltti.

Son dakika haberi: Ayrıldığına pişman oldu! Galatasaray’a geri mi dönüyor?

Galatasaray'da tüm bu gelişmelerin ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Son dakika haberi: Ayrıldığına pişman oldu! Galatasaray’a geri mi dönüyor?

Aslan, ocak transfer döneminde Danimarkalı stoperi Nelsson'un sözleşmesi 2026-2027 sezonuna kadar uzattı ve oyuncuyu satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiraladı.