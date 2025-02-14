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Haberler Galeri Son dakika haberi: AZ Alkmaar karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray için olay yorum! "Acı çektiler"
Giriş Tarihi: 14.02.2025 15:11 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:11

Son dakika haberi: AZ Alkmaar karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray için olay yorum! "Acı çektiler"

Son dakika haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi. Cimbom, tur şansını zora soksa da RAMS Park'taki maçta Osimhen, Torreira ve Sanchez gibi önemli oyuncularına da kavuşacak. Alınan ağır yenilgi sonrası Avrupa basını da karşılaşma hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı. İşte Galatasaray için atılan manşetler...

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Son dakika haberi: AZ Alkmaar karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray için olay yorum! Acı çektiler

Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenilerek tur şansını zora soktu.

Son dakika haberi: AZ Alkmaar karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray için olay yorum! Acı çektiler

Önümüzdeki hafta RAMS Park'ta AZ Alkmaar'ı konuk edecek olan Galatasaray'da Osimhen, Torreira ve Sanchez gibi isimler kadroya geri dönecek.

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Son dakika haberi: AZ Alkmaar karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray için olay yorum! Acı çektiler

CİMBOM 40 DAKİKA BİR KİŞİ EKSİK MÜCADELE ETTİ

Galatasaray, maçın yaklaşık 40 dakikalık bölümünü 1 kişi eksik oynadı. Müsabakanın 11. dakikasından sarı kartı bulunan Kaan Ayhan, 51. dakikada ikinci sarı kartı görerek oyundan atıldı. 2-1 geride olan Galatasaray, kalan 40 dakikadan fazla sürede 1 kişi eksik mücadele etti.

Son dakika haberi: AZ Alkmaar karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray için olay yorum! Acı çektiler

G.SARAY İÇİN DİKKAT ÇEKEN MANŞETLER

Alınan ağır yenilgi sonrası Avrupa basını karşılaşma hakkında dikkat çeken manşetler kaleme aldı. İşte Galatasaray için yazılan manşetler...

Son dakika haberi: AZ Alkmaar karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray için olay yorum! Acı çektiler

GAZZETTA: 'ACI ÇEKTİ, REAKSİYON GÖSTEREMEDİ'

"Perşembe günkü Avrupa Ligi'nde goller, geri dönüşler ve ihraçlar. Play-offların ilk ayağında AZ Alkmaar, Morata'nın Galatasaray'ını süpürdü. Hollandalılar 4-1 kazandı. Okan Buruk'un takımı acı çekti ve reaksiyon gösteremedi, hatta 51. dakikada eski Sassuolo oyuncusu Kaan Ayhan'ın kırmızı kart görmesiyle on kişi kaldılar."

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