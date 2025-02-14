Giriş Tarihi: 14.02.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
15:11
Son dakika haberi: AZ Alkmaar karşısında ağır bir yenilgi alan Galatasaray için olay yorum! "Acı çektiler"
Son dakika haberi: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 4-1 yenildi. Cimbom, tur şansını zora soksa da RAMS Park'taki maçta Osimhen, Torreira ve Sanchez gibi önemli oyuncularına da kavuşacak. Alınan ağır yenilgi sonrası Avrupa basını da karşılaşma hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı. İşte Galatasaray için atılan manşetler...