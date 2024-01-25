Giriş Tarihi: 25.01.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
08:10
Son dakika haberi: Bayern Münih-Union Berlin maçında Bjelica'dan skandal hareket! Sane'ye tokat attı...
Son dakika haberi: Bundesliga'nın 13'üncü hafta erteleme maçında Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i Raphaël Guerreiro 1-0 mağlup etti. Maçın ikinci yarısında bir pozisyonda yaşanan tartışmanın ardından Sane'ye tokat atan eski Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica geceye damga vuran isim oldu. İşte gündem olan o görüntüler...