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Haberler Galeri Son dakika haberi: Bayern Münih-Union Berlin maçında Bjelica'dan skandal hareket! Sane'ye tokat attı...
Giriş Tarihi: 25.01.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 08:10

Son dakika haberi: Bayern Münih-Union Berlin maçında Bjelica'dan skandal hareket! Sane'ye tokat attı...

Son dakika haberi: Bundesliga'nın 13'üncü hafta erteleme maçında Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i Raphaël Guerreiro 1-0 mağlup etti. Maçın ikinci yarısında bir pozisyonda yaşanan tartışmanın ardından Sane'ye tokat atan eski Trabzonspor teknik direktörü Nenad Bjelica geceye damga vuran isim oldu. İşte gündem olan o görüntüler...

Son dakika haberi: Bayern Münih-Union Berlin maçında Bjelica’dan skandal hareket! Sane’ye tokat attı...

Bayern Münih, ligde 13'üncü haftanın erteleme maçında Allianz Arena'da bu sezon başında Trabzonspor'u da çalıştıran Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın yönettiği Union Berlin'i konuk etti.

Son dakika haberi: Bayern Münih-Union Berlin maçında Bjelica’dan skandal hareket! Sane’ye tokat attı...

Maçta etkili taraf olan ev sahibi Bayern Münih, gol pozisyonları yakalasa da ilk yarıda kilidi çözemedi ve devre 0-0 sona erdi.

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Son dakika haberi: Bayern Münih-Union Berlin maçında Bjelica’dan skandal hareket! Sane’ye tokat attı...

İkinci yarıya çok hızlı başlayan Bayern, Portekizli yıldızı Raphael Guerreiro'nun 46. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Son dakika haberi: Bayern Münih-Union Berlin maçında Bjelica’dan skandal hareket! Sane’ye tokat attı...

Bayern Münih, golcüsü Harry Kane ile 2. golü bulsa da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Son dakika haberi: Bayern Münih-Union Berlin maçında Bjelica’dan skandal hareket! Sane’ye tokat attı...

Bu dakikadan sonra net gol pozisyonları yakalayan Bayern Münih golü bulamadı ve karşılaşmayı 1-0 kazandı.

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