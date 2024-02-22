Son dakika haberi: Beşiktaş’ın kalbini söküp alıyorlar! Kartal’dan çifte transfer bombası...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, son olarak Konyaspor'u mağlup etti. Gelecek sezon için şimdiden şampiyonluk hesapları yapan ve Avrupa'da mücadele etmeyi hedefleyen siyah-beyazlı takımın kalbine 2 İngiliz ekibi birden talip olurken, 2 yıldız futbolcuyu Dolmabahçe'ye getirmek için harekete geçildi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...