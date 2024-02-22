Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ın kalbini söküp alıyorlar! Kartal'dan çifte transfer bombası...
Giriş Tarihi: 22.02.2024 13:03 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 13:05

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın kalbini söküp alıyorlar! Kartal'dan çifte transfer bombası...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, son olarak Konyaspor'u mağlup etti. Gelecek sezon için şimdiden şampiyonluk hesapları yapan ve Avrupa'da mücadele etmeyi hedefleyen siyah-beyazlı takımın kalbine 2 İngiliz ekibi birden talip olurken, 2 yıldız futbolcuyu Dolmabahçe'ye getirmek için harekete geçildi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın kalbini söküp alıyorlar! Kartal’dan çifte transfer bombası...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, son olarak Konyaspor'u mağlup etti. Gelecek sezon için şimdiden şampiyonluk hesapları yapan ve Avrupa'da mücadele etmeyi hedefleyen siyah-beyazlı takımın kalbine 2 İngiliz ekibi birden talip olurken, 2 yıldız futbolcuyu Dolmabahçe'ye getirmek için harekete geçildi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın kalbini söküp alıyorlar! Kartal’dan çifte transfer bombası...

Trendyol Süper Lig'de 3 ismin ardından yoluna Fernando Santos'la devam eden Beşiktaş, son olarak evinde Konyaspor'u konuk etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Beşiktaş’ın kalbini söküp alıyorlar! Kartal’dan çifte transfer bombası...

Siyah-beyazlılar, heyecan dolu mücadeleyi genç yıldız Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 kazandı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın kalbini söküp alıyorlar! Kartal’dan çifte transfer bombası...

Kara Kartal bu skorla beraber ligdeki puanını 43'e yükseltti ve 3. sıradaki Trabzonspor'un averaj farkıyla gerisinde 4. sırada yer aldı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın kalbini söküp alıyorlar! Kartal’dan çifte transfer bombası...

SANTOS İLE HEDEF ŞAMPİYONLUK

Fernando Santos ile birlikte gelecek sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Beşiktaş, bu sezon kupaya odaklandı.

SON DAKİKA