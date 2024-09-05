Giriş Tarihi: 05.09.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
13:53
SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ın listesindeki 3 isim belli oldu! Gedson için dünya devine ret
Son dakika Beşiktaş haberleri... Bu sezon transferde bombaları ardı ardına patlatan Beşiktaş durmak bilmiyor. Son olarak Benfica'dan Joao Mario'yu kadrosuna katan Kartal'ın listesinde yer alan 3 yıldız daha belli oldu. Öte yandan Fransız basını, Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'i isteyen dünya devini reddettiğini manşetine taşıdı. İşte son dakika haberinin detayları...