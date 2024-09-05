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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ın listesindeki 3 isim belli oldu! Gedson için dünya devine ret
Giriş Tarihi: 05.09.2024 13:53 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 13:53

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş'ın listesindeki 3 isim belli oldu! Gedson için dünya devine ret

Son dakika Beşiktaş haberleri... Bu sezon transferde bombaları ardı ardına patlatan Beşiktaş durmak bilmiyor. Son olarak Benfica'dan Joao Mario'yu kadrosuna katan Kartal'ın listesinde yer alan 3 yıldız daha belli oldu. Öte yandan Fransız basını, Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'i isteyen dünya devini reddettiğini manşetine taşıdı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ın listesindeki 3 isim belli oldu! Gedson için dünya devine ret

Son dakika Beşiktaş haberleri... Gabriel Paulista, Immobile ve Rafa Silva gibi takviyelerinin yanına Joao Mario'yu da ekleyen Beşiktaş'ın transferleri devam edecek gibi duruyor. Kara Kartal'ın listesinde yer alan 3 yıldız netleşti. Bu arada Fransız basını ise Gedson Fernandes'i isteyen dünya devini açıkladı. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ın listesindeki 3 isim belli oldu! Gedson için dünya devine ret

Avrupa'da transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala Gedson Fernandes'e sürpriz bir talip olduğu ortaya çıktı.

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SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ın listesindeki 3 isim belli oldu! Gedson için dünya devine ret

Fransız RMC'de yer alan habere göre; Lyon, Beşiktaş'ın Portekizli dinamosu Gedson'u istedi.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ın listesindeki 3 isim belli oldu! Gedson için dünya devine ret

Ancak Kartal, Avrupa Ligi'nde doğrudan rakip oldukları gerekçesiyle bu teklifi hiç değerlendirmeden geri çevirdi.

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ın listesindeki 3 isim belli oldu! Gedson için dünya devine ret

Lyon, Beşiktaş'tan Gedson için ret yanıtı almasının ardından orta sahaya Marsilya'dan Jordan Veretout'u transfer etti.

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