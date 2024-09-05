SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş’ın listesindeki 3 isim belli oldu! Gedson için dünya devine ret

Son dakika Beşiktaş haberleri... Gabriel Paulista, Immobile ve Rafa Silva gibi takviyelerinin yanına Joao Mario'yu da ekleyen Beşiktaş'ın transferleri devam edecek gibi duruyor. Kara Kartal'ın listesinde yer alan 3 yıldız netleşti. Bu arada Fransız basını ise Gedson Fernandes'i isteyen dünya devini açıkladı. İşte tüm detaylar...