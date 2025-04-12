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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesi alarm! Solskjaer'den sürpriz deneme...
Giriş Tarihi: 12.04.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 07:12

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesi alarm! Solskjaer'den sürpriz deneme...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig'de Avrupa hedefi adına Başakşehir ile bu akşam önemli bir maça çıkacak. Ligde 3.sırada bulunan Samsunspor'un dün Galatasaray'a mağlup olmasının ardından siyah-beyazlılar bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Diğer yandan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mücadele öncesinde defanstaki eksikliklere çare arıyor. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler ve Norveçli teknik adamın şaşırtacak kararı…

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Başakşehir maçı öncesi alarm! Solskjaer’den sürpriz deneme...

Süper Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren Beşiktaş, bugün sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Başakşehir maçı öncesi alarm! Solskjaer’den sürpriz deneme...

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi sonucu topladığı 48 puanla 4. sırada yer aldı.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Başakşehir maçı öncesi alarm! Solskjaer’den sürpriz deneme...

Son 5 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 1 beraberlik alan Kartal, maçı kazanarak Avrupa kupaları iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Başakşehir maçı öncesi alarm! Solskjaer’den sürpriz deneme...

Ancak siyah-beyazlı takımda mücadele öncesi savunmada yaşanan sıkıntılar zirveye ulaştı. Teknik heyetin elinde Paulista dışında stoper bulunmuyor.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta Başakşehir maçı öncesi alarm! Solskjaer’den sürpriz deneme...

Sakatlık yaşayanlar kervanına Uduokhai'nin ardından son hafta Emirhan Topçu eklendi. Tayyip Talha Sanuç da Kasımpaşa maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü, Zaynutdinov da haftalardır sakat.