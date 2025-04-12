Giriş Tarihi: 12.04.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
07:12
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesi alarm! Solskjaer'den sürpriz deneme...
Son dakika haberi: Beşiktaş, Süper Lig'de Avrupa hedefi adına Başakşehir ile bu akşam önemli bir maça çıkacak. Ligde 3.sırada bulunan Samsunspor'un dün Galatasaray'a mağlup olmasının ardından siyah-beyazlılar bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Diğer yandan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mücadele öncesinde defanstaki eksikliklere çare arıyor. İşte Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeler ve Norveçli teknik adamın şaşırtacak kararı…